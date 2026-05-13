تواصل فعاليات دورة التدريب والتحكيم بالمبارزة في حماة

حماة-سانا

تتواصل في كلية التربية الرياضية بجامعة حماة الدورة التدريبية والتحكيمية برياضة المبارزة، التي تقيمها مديرية الرياضة والشباب بحماة بالتعاون مع اتحاد اللعبة، وبمشاركة 20 متدرباً من طلاب الكلية.

وأوضح المشرف على الدورة محمد الجوهر، أن الدورة تستهدف المستجدين، وتهدف إلى تأهيل كوادر فنية وتحكيمية لتطوير لعبة المبارزة عبر تعليم المشاركين المبادئ الأساسية للتدريب والتحكيم وقوانين اللعبة وفنياتها.

ويتضمن برنامج الدورة محاضرات نظرية وتطبيقات عملية حول حركات اللعبة الأساسية، إضافةً إلى تدريبات على الدفاع والهجوم وتكتيكاتها.

وأشار عدد من المشاركين إلى أن الدورة تسهم في اكتساب مهارات تدريبية تساعدهم على متابعة ممارسة اللعبة ونشرها.

وتختتم الدورة غداً بإجراء اختبارات للمشاركين للتأكد من مدى الفائدة التي تحققت.