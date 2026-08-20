خلال لقائه الشيباني.. إسحاق ‏دار يؤكد دعم باكستان لسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها

إسلام آباد-سانا‏

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار دعم بلاده ‏لسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، وذلك خلال مباحثات موسعة أجراها اليوم ‏الخميس مع وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، والوفد المرافق له في ‏إسلام آباد.‏

وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية عبر منصة “إكس”، أن الجانبين أكدا خلال ‏المباحثات متانة العلاقات الأخوية الراسخة بين سوريا وباكستان، واتفقا على تعزيز ‏التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.‏

وبحث الوزيران التطورات الإقليمية والدولية، إضافة إلى سبل ‏تعزيز التنسيق بين البلدين ومواصلة الحوار والتعاون بما يخدم السلام والاستقرار والازدهار في ‏المنطقة وخارجها.‏

وأشارت الخارجية إلى أن الوزير الشيباني رحب بتوقيع اتفاقية مكة للدفاع ‏المشترك، مشيداً بالدور البناء الذي تضطلع به باكستان في دعم السلام والاستقرار ‏الإقليميين، بما في ذلك جهودها الرامية إلى خفض التصعيد في سياق العلاقات ‏الأمريكية الإيرانية.‏

وأكد الجانبان مواصلة الحوار والتعاون بما يخدم السلام والاستقرار والازدهار في ‏المنطقة وخارجها.‏

وكان الشيباني وصل أمس الأربعاء إلى إسلام آباد، على رأس وفد رفيع ‌‏المستوى، ‌‏في أول زيارة لوزير خارجية سوري إلى ‌‏باكستان منذ 19 عاماً، بما يعكس أهمية ‌‏تطوير العلاقات الثنائية، وتعزيز التواصل بين البلدين.‏