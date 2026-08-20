خلال لقائه الشيباني.. إسحاق ‏دار يؤكد دعم باكستان لسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها

إسلام آباد-سانا
أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار دعم بلاده لسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، وذلك خلال مباحثات موسعة أجراها اليوم الخميس مع وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، والوفد المرافق له في إسلام آباد.
وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية عبر منصة “إكس”، أن الجانبين أكدا خلال المباحثات متانة العلاقات الأخوية الراسخة بين سوريا وباكستان، واتفقا على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وبحث الوزيران التطورات الإقليمية والدولية، إضافة إلى سبل تعزيز التنسيق بين البلدين ومواصلة الحوار والتعاون بما يخدم السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة وخارجها.
وأشارت الخارجية إلى أن الوزير الشيباني رحب بتوقيع اتفاقية مكة للدفاع المشترك، مشيداً بالدور البناء الذي تضطلع به باكستان في دعم السلام والاستقرار الإقليميين، بما في ذلك جهودها الرامية إلى خفض التصعيد في سياق العلاقات الأمريكية الإيرانية.
وأكد الجانبان مواصلة الحوار والتعاون بما يخدم السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة وخارجها.
وكان الشيباني وصل أمس الأربعاء إلى إسلام آباد، على رأس وفد رفيع المستوى، في أول زيارة لوزير خارجية سوري إلى باكستان منذ 19 عاماً، بما يعكس أهمية تطوير العلاقات الثنائية، وتعزيز التواصل بين البلدين.