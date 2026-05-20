ملعب الحويجة بريف حماة يستضيف إقامة أول مباراة بعد صيانته وإعادة تأهيله

حماة-سانا

استضاف ملعب الحويجة بريف حماة الغربي اليوم الأربعاء، أول مباراة بعد الانتهاء من أعمال صيانته وإعادة تأهيله، حيث جمعت المباراة فريقي شهداء العمقية وشهداء الحويجة.

وأوضح رئيس مجلس بلدية الحويز عبد الحليم الحسن لمراسل سانا، أن مباراة اليوم تزامنت مع افتتاح الملعب الترابي في قرية الحويجة بعد خروجه من الخدمة بسبب قصف النظام البائد له وتخريبه بشكل كامل، مبيناً أن الهدف من ترميم الملعب وافتتاحه هو إعادة الحياة إلى هذه المنطقة بشكل عام، والرياضة بشكل خاص.

ولفت الحسن إلى أنه تم البدء بتأهيل الملعب الترابي عن طريق العمل الشعبي، بالتعاون مع إدارة منطقة الغاب التي أسهمت في تأمين معدات ثقيلة لتسوية أرض الملعب، مشيراً إلى أن مؤسسة الاستجابة الطارئة تدخلت لاحقاً لاستكمال الملعب.

وبين الحسن أنه تم تجهيز أرضية الملعب والعوارض وشباك المرمى بمبادرة مجتمعية، وينقصه حالياً تعشيب وتأمين سور خارجي له، مشيراً إلى أنه سيتم قريباً العمل على إطلاق دوري محلي باسم دوري شهداء منطقة الغاب.

وبدأت مؤخراً أعمال تأهيل ملعب التوينة بريف حماة الغربي، بالتنسيق بين إدارة منطقة الغاب والخدمات الفنية، وبالتعاون مع مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث.