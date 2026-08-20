ورشة عمل في حمص تبحث تطوير خدمات الرعاية والتأهيل للأطفال ذوي الإعاقة

حمص-سانا



بحث المشاركون في ورشة عمل نظمتها مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في حمص، اليوم الخميس، واقع معاهد الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة التابعة للمديرية، وسبل تطوير آليات العمل والبرامج والخدمات المقدمة للأطفال المستفيدين، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية والتأهيل والمتابعة.



وتناولت الورشة التي شارك فيها مشرفو ومديرو معاهد الرعاية الاجتماعية وعدد من الاختصاصيين والعاملين فيها، تشخيص الواقع المؤسسي للمعاهد وتحليل مستوى الأداء، ووضع مقترحات قابلة للتنفيذ لتطوير الخدمات والبرامج بما يتلاءم مع احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة.

تحديد الاحتياجات والفجوات

وأوضحت مشرفة معاهد الرعاية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة في المديرية ياسمين الأحدب في تصريح لمراسل سانا، أن الورشة ركزت على تحديد الاحتياجات والفجوات التي تواجه عمل المعاهد، ومناقشة الحلول الممكنة والقابلة للتنفيذ، إلى جانب وضع جدول زمني للمخرجات والنتائج التي سيتم العمل عليها خلال المرحلة المقبلة.



وبينت أن المديرية عملت خلال العطلة الصيفية على تنفيذ برنامج تدريبي للكوادر العاملة في المعاهد، استناداً إلى تقييم للاحتياجات التدريبية، بهدف رفع كفاءتهم وتطوير مهاراتهم بما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للأطفال، لافتةً إلى استمرار العمل على تأمين التجهيزات والمستلزمات اللازمة وفق الإمكانات المتاحة.

أربعة معاهد للرعاية الاجتماعية

ويتبع لمديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في حمص أربعة معاهد للرعاية الاجتماعية هي الإعاقة الذهنية، والشلل الدماغي، والإعاقة السمعية، إضافة إلى معهد شين، الذي يستقبل أطفالاً من ذوي إعاقات متعددة.



وتقدم معاهد الرعاية الاجتماعية خدمات الرعاية والتأهيل والتعليم والمتابعة للأطفال ذوي الإعاقة، كل وفق احتياجاته وقدراته، من خلال كوادر اختصاصية وبرامج تهدف إلى تنمية مهاراتهم وتعزيز اندماجهم.