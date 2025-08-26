نابولي الإيطالي يستعين بخدمات هويلوند لتعويض غياب لوكاكو

روما-سانا

اقترب نادي نابولي، حامل لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم، من حسم التعاقد مع المهاجم الدنماركي راسموس هويلوند من مانشستر يونايتد الإنكليزي بهدف تعويض غياب البلجيكي روميلو لوكاكو لأشهر عدة بسبب الإصابة.

وتعرض لوكاكو للإصابة خلال الفوز الودي على أولمبياكس اليوناني، والتي انتهت بفوز نابولي 2-1.

ويتوقع أن يغيب لوكاكو عن الملاعب أربعة أشهر، وبالتالي خسارة فريقه لجهوده في مستهل الموسم الجديد، الذي بدأه لاعبو المدرب أنطونيو كونتي بالفوز خارج الديار على ساسوولو 2-0 في المرحلة الأولى من الدوري.

وذكرت تقارير إعلامية أن نابولي يسعى جاهداً لحسم صفقة هويلوند على سبيل الإعارة لموسم واحد مع خيار التعاقد معه نهائياً ، وذلك بعدما وافق اللاعب على الشروط الشخصية مع نابولي.