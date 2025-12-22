تعادل زامبيا ومالي في كأس أمم إفريقيا لكرة القدم

IMG 20251222 202438 085 تعادل زامبيا ومالي في كأس أمم إفريقيا لكرة القدم

الرباط-سانا

فرض المنتخب الزامبي التعادل بهدف لهدف على نظيره المالي اليوم،  ضمن الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى في كأس أمم إفريقيا لكرة القدم.

وبادر لاسين سينايوكو بافتتاح التسجيل لمالي في الدقيقة 61، وأدرك باتسون داكا التعادل لزامبيا في الدقيقة 90+2.

وكان منتخب المغرب مستضيف البطولة قد استهل منافسات المجموعة الأولى بانتصار ثمين على منتخب جزر القمر بهدفين نظيفين.

وبذلك، يتصدّر المنتخب المغربي المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط بفارق نقطتين عن كلّ من منتخبي مالي وزامبيا، فيما يتموقع منتخب جزر القمر في المركز الرابع والأخير دون نقاط.

