خان شيخون يعزز موقعه في وصافة الترتيب بالدوري الممتاز ‏لكرة الطائرة‎ ‎

دمشق-سانا
عزز نادي خان شيخون موقعه في وصافة ترتيب الدوري الممتاز لكرة الطائرة للرجال في نهاية الجولة الـ 13، التي اختتمت مساء أمس الجمعة، ليبتعد بفارق نقطة واحدة عن الشرطة متصدر الترتيب.
ففي الجولة الـ 13 تمكن خان شيخون من رفع رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثاني على لائحة الترتيب وبفارق نقطة واحدة عن الشرطة المتصدر، بينما جاء الجيش ثالثاً بـ 28 نقطة ثم الوحدة بـ 18 نقطة وعامودا وأبو حمام بـ 14نقطة لكل منهما وسلمية11 نقطة وكنصفرة والفرات بـ 3 نقاط لكل منهما .
وكانت نتائج الجولة الـ 13 أسفرت عن فوز خان شيخون على كنصفرة والجيش على الوحدة وسلمية على الفرات بالنتيجة ذاتها 1/3.