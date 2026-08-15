خان شيخون يعزز موقعه في وصافة الترتيب بالدوري الممتاز ‏لكرة الطائرة‎ ‎

4 خان شيخون يعزز موقعه في وصافة الترتيب بالدوري الممتاز ‏لكرة الطائرة‎ ‎

دمشق-سانا‏

عزز نادي خان شيخون موقعه في وصافة ترتيب الدوري الممتاز ‏لكرة الطائرة للرجال في نهاية الجولة الـ 13، التي اختتمت مساء ‏أمس الجمعة، ليبتعد بفارق نقطة واحدة عن الشرطة متصدر ‏الترتيب. ‎

ففي الجولة الـ 13 تمكن خان شيخون من رفع رصيده إلى 29 ‏نقطة في المركز الثاني على لائحة الترتيب وبفارق نقطة واحدة عن ‏الشرطة المتصدر، بينما جاء الجيش ثالثاً بـ 28 نقطة ثم الوحدة ‏بـ 18 نقطة وعامودا وأبو حمام بـ 14نقطة لكل منهما وسلمية11 ‏نقطة وكنصفرة والفرات بـ 3 نقاط لكل منهما‎ .‎

وكانت نتائج الجولة الـ 13 أسفرت عن فوز خان شيخون على ‏كنصفرة والجيش على الوحدة وسلمية على الفرات بالنتيجة ذاتها 1/3.

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