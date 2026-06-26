اتحاد الفنون القتالية يقيم تجارب انتقاء للمنتخب الوطني للجوجيتسو غداً

دمشق-سانا
يقيم اتحاد الفنون القتالية، ممثلاً باللجنة العليا للجوجيتسو غداً السبت تجارب انتقاء لاعبي المنتخب الوطني في صالة المنتخبات الوطنية بمدينة الفيحاء الرياضية بدمشق.
وأوضح الاتحاد في التعميم الذي نشره في صفحته الرسمية على الفيسبوك، أن المشاركة في التجارب تقتصر على اللاعبين الحاصلين على المركزين الأول والثاني في كل وزن، ضمن بطولة الجمهورية للجوجيتسو لفئتي تحت 16 عاماً وتحت 18 عاماً ومافوق.
وتأتي التجارب في إطار التحضير للمشاركة في بطولة العالم للجوجيتسو المقررة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي خلال شهر آب المقبل، إلى جانب البطولة الآسيوية للألعاب القتالية والفنون القتالية داخل الصالات التي تستضيفها المملكة العربية السعودية لاحقاً.
يذكر أن رياضة “الجوجيتسو” أصبحت واحدة من أبرز الفنون القتالية انتشاراً في العالم.