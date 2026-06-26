اتحاد الفنون القتالية يقيم تجارب انتقاء للمنتخب الوطني للجوجيتسو غداً

دمشق-سانا

يقيم اتحاد الفنون القتالية، ممثلاً باللجنة العليا للجوجيتسو غداً السبت تجارب ‏انتقاء لاعبي المنتخب الوطني في صالة المنتخبات الوطنية بمدينة الفيحاء ‏الرياضية بدمشق.‏

وأوضح الاتحاد في التعميم الذي نشره في صفحته الرسمية على الفيسبوك، ‏أن المشاركة في التجارب تقتصر على اللاعبين الحاصلين على المركزين ‏الأول والثاني في كل وزن، ضمن بطولة الجمهورية للجوجيتسو لفئتي تحت ‌‏16 عاماً وتحت 18 عاماً ومافوق.‏

وتأتي التجارب في إطار التحضير للمشاركة في بطولة العالم للجوجيتسو ‏المقررة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي خلال شهر آب المقبل، إلى جانب ‏البطولة الآسيوية للألعاب القتالية والفنون القتالية داخل الصالات التي ‏تستضيفها المملكة العربية السعودية لاحقاً.‏

يذكر أن رياضة “الجوجيتسو” أصبحت واحدة من أبرز الفنون القتالية ‏انتشاراً في العالم.‏