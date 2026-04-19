بايرن ميونيخ يحرز لقب الدوري الألماني

برلين-سانا

توج بايرن ميونيخ بلقب الدوري الألماني للمرة 35 في تاريخه، والثانية على التوالي بعد تغلبه على ضيفه شتوتغارت بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، ضمن الجولة الثلاثين من البطولة.

سجل كريس فيهريش هدف التقدم لشتوتغارت في الدقيقة 21، قبل أن يعود بايرن سريعاً بهدف أحرزه غوريرو في الدقيقة 31، وبعد دقيقتين فقط وتحديداً في الدقيقة 33 سجل نيكولاس جاكسون الهدف الثاني لبايرن.

وفي الدقيقة 37 أحرز ألفونسو ديفيز الهدف الثالث لأصحاب الأرض، فانتهى الشوط الأول بتقدم البايرن 3-1.

وواصل أصحاب الأرض سيطرتهم في الشوط الثاني، فأحرز هاري كين الهدف الرابع في الدقيقة 52، وفي الدقيقة 88 تمكن شيما أندريس من تسجيل هدف شتوتغارت الثاني.

وضمن العملاق البافاري اللقب قبل أربع جولات من انتهاء المسابقة ليحتفل به وسط جماهيره في مدرجات ملعب “أليانز أرينا”، حيث كان يحتاج لنقطة واحدة فقط للتتويج رسمياً.

ورفع فريق المدرب فينسن ‌كومباني ⁠رصيده إلى 79 نقطة، متقدماً بفارق ⁠15 نقطة على بروسيا دورتموند ⁠الثاني قبل أربع جولات ⁠على النهاية، في المقابل، تجمد رصيد شتوتغارت عند 56 نقطة في المركز الرابع.