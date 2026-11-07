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بدء إصلاح خط الصرف الصحي بمنطقة الجمعيات في النشابية بريف دمشق

184A9565 بدء إصلاح خط الصرف الصحي بمنطقة الجمعيات في النشابية بريف دمشق
أعمال إصلاح خط للصرف ‏الصحي في منطقة الجمعيات بمدينة النشابية - ريف دمشق 7-11-2026- سانا

ريف دمشق-سانا‏

بدأ المجلس المحلي في مدينة النشابية بريف دمشق، اليوم السبت، أعمال إصلاح خط للصرف ‏الصحي في منطقة الجمعيات، بهدف معالجة الأعطال وتحسين الواقع الصحي والبيئي في ‏المنطقة.‏

وأوضح عضو المكتب التنفيذي في المجلس المحلي بالنشابية، بهاء يونس، لـ سانا، أن الخط ‏معطل منذ أشهر، ما تسبب بتسرب مياه الصرف الصحي ومعاناة الأهالي.‏

وأشار يونس إلى أن أحياء أخرى في النشابية تعاني أيضاً من أعطال في شبكات الصرف ‏الصحي، وتحتاج إلى أعمال إصلاح وصيانة، داعياً إلى الاهتمام بها وإيجاد الحلول المناسبة ‏لمعالجة مشكلاتها الخدمية.‏

وتندرج هذه الأعمال في إطار جهود المجالس المحلية بريف دمشق لتحسين البنية التحتية ‏ومعالجة أعطال شبكات الصرف الصحي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأهالي.‏

184A9489 بدء إصلاح خط الصرف الصحي بمنطقة الجمعيات في النشابية بريف دمشق
184A9492 بدء إصلاح خط الصرف الصحي بمنطقة الجمعيات في النشابية بريف دمشق
184A9513 بدء إصلاح خط الصرف الصحي بمنطقة الجمعيات في النشابية بريف دمشق
184A9545 بدء إصلاح خط الصرف الصحي بمنطقة الجمعيات في النشابية بريف دمشق
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