بدء إصلاح خط الصرف الصحي بمنطقة الجمعيات في النشابية بريف دمشق

ريف دمشق-سانا
بدأ المجلس المحلي في مدينة النشابية بريف دمشق، اليوم السبت، أعمال إصلاح خط للصرف الصحي في منطقة الجمعيات، بهدف معالجة الأعطال وتحسين الواقع الصحي والبيئي في المنطقة.
وأوضح عضو المكتب التنفيذي في المجلس المحلي بالنشابية، بهاء يونس، لـ سانا، أن الخط معطل منذ أشهر، ما تسبب بتسرب مياه الصرف الصحي ومعاناة الأهالي.
وأشار يونس إلى أن أحياء أخرى في النشابية تعاني أيضاً من أعطال في شبكات الصرف الصحي، وتحتاج إلى أعمال إصلاح وصيانة، داعياً إلى الاهتمام بها وإيجاد الحلول المناسبة لمعالجة مشكلاتها الخدمية.
وتندرج هذه الأعمال في إطار جهود المجالس المحلية بريف دمشق لتحسين البنية التحتية ومعالجة أعطال شبكات الصرف الصحي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأهالي.