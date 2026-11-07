بدء إصلاح خط الصرف الصحي بمنطقة الجمعيات في النشابية بريف دمشق

ريف دمشق-سانا‏

بدأ المجلس المحلي في مدينة النشابية بريف دمشق، اليوم السبت، أعمال إصلاح خط للصرف ‏الصحي في منطقة الجمعيات، بهدف معالجة الأعطال وتحسين الواقع الصحي والبيئي في ‏المنطقة.‏

وأوضح عضو المكتب التنفيذي في المجلس المحلي بالنشابية، بهاء يونس، لـ سانا، أن الخط ‏معطل منذ أشهر، ما تسبب بتسرب مياه الصرف الصحي ومعاناة الأهالي.‏

وأشار يونس إلى أن أحياء أخرى في النشابية تعاني أيضاً من أعطال في شبكات الصرف ‏الصحي، وتحتاج إلى أعمال إصلاح وصيانة، داعياً إلى الاهتمام بها وإيجاد الحلول المناسبة ‏لمعالجة مشكلاتها الخدمية.‏

وتندرج هذه الأعمال في إطار جهود المجالس المحلية بريف دمشق لتحسين البنية التحتية ‏ومعالجة أعطال شبكات الصرف الصحي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأهالي.‏