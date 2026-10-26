قوى الأمن الداخلي: المقبوض عليه في جريمة قتل شاب بصحنايا اعترف بارتكابها ‏عمداً

دمشق-سانا ‏

أعلنت قوى الأمن الداخلي ‏أن المقبوض عليه في جريمة قتل شاب بمدينة صحنايا في ‏ريف دمشق المدعو (أ. ج) اعترف بإقدامه على قتل المغدور عمداً باستخدام بندقية ‏حربية.‏

وذكرت قوى الأمن الداخلي في قناتها على التلغرام اليوم الإثنين، ‏أن إدارة المباحث ‏الجنائية أكدت مطابقة اعترافات الجاني مع تحليلات مقاطع المراقبة ‏المتداولة للحادثة، ‏مشيرةً إلى استمرار التحقيقات معه لاستكمال الإجراءات القانونية وإحالته إلى القضاء ‏لينال جزاءه.‏

وكان فرع البحث الجنائي في إدارة المباحث الجنائية ألقى يوم الجمعة الماضي، القبض ‏على المتهم بجريمة قتل شاب في مدينة صحنايا، كما ضبط البندقية المستخدمة في ‏الجريمة.‏

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً يُظهر ترجل مسلح من سيارته ‏وإطلاقه النار من مسافة قريبة على مواطن داخل سيارة أخرى، ما أدى إلى مقتله ‏على الفور.‏