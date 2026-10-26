قوى الأمن الداخلي: المقبوض عليه في جريمة قتل شاب بصحنايا اعترف بارتكابها ‏عمداً

دمشق-سانا
أعلنت قوى الأمن الداخلي أن المقبوض عليه في جريمة قتل شاب بمدينة صحنايا في ريف دمشق المدعو (أ. ج) اعترف بإقدامه على قتل المغدور عمداً باستخدام بندقية حربية.
وذكرت قوى الأمن الداخلي في قناتها على التلغرام اليوم الإثنين، أن إدارة المباحث الجنائية أكدت مطابقة اعترافات الجاني مع تحليلات مقاطع المراقبة المتداولة للحادثة، مشيرةً إلى استمرار التحقيقات معه لاستكمال الإجراءات القانونية وإحالته إلى القضاء لينال جزاءه.
وكان فرع البحث الجنائي في إدارة المباحث الجنائية ألقى يوم الجمعة الماضي، القبض على المتهم بجريمة قتل شاب في مدينة صحنايا، كما ضبط البندقية المستخدمة في الجريمة.
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً يُظهر ترجل مسلح من سيارته وإطلاقه النار من مسافة قريبة على مواطن داخل سيارة أخرى، ما أدى إلى مقتله على الفور.