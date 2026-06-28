مايكروسوفت تمدد تحديثات الأمان لنظام ويندوز 10 حتى تشرين الأول 2027 

واشنطن-سانا



أعلنت شركة مايكروسوفت تمديد برنامج التحديثات الأمنية الموسعة (ESU) لنظام التشغيل ويندوز 10 لمدة عام إضافي، بما يتيح للمستخدمين الاستمرار في تلقي التحديثات الأمنية المهمة حتى الـ 12 من تشرين الأول 2027، رغم استمرار الشركة في تشجيع الانتقال إلى نظام ويندوز 11.



وكان من المقرر أن ينتهي برنامج التحديثات الأمنية الموسعة في تشرين الأول 2026، إلا أن الشركة قررت تمديده ليستفيد منه المستخدمون الذين ما زالوا يعتمدون على ويندوز 10، ولا سيما أولئك الذين لا تستوفي أجهزتهم متطلبات تشغيل ويندوز 11.



وأكدت مايكروسوفت وفق ما نقل موقع Windows Latest التقني أمس السبت، أن المستخدمين يمكنهم التسجيل في البرنامج في أي وقت حتى الـ 12 من تشرين الأول 2027، في حين سيواصل المشتركون الحاليون تلقي التحديثات الأمنية تلقائياً دون الحاجة إلى أي إجراءات إضافية.



وحذرت الشركة من أن تأخير التسجيل في البرنامج قد يزيد من تعرض الأجهزة للثغرات الأمنية والبرمجيات الخبيثة، داعيةً المستخدمين إلى الاشتراك المبكر لضمان استمرار الحماية.



ويشترط للانضمام إلى البرنامج أن يعمل الجهاز بنظام Windows 10 إصدار 22H2، وأن يكون من فئات Home أو Professional أو Pro Education أو Workstations، مع تثبيت آخر التحديثات وتسجيل الدخول باستخدام حساب مايكروسوفت، كما يتيح الترخيص الواحد تغطية ما يصل إلى 10 أجهزة، ما يوفر مرونة أكبر للأفراد والأسر في تأمين أجهزتهم.



ورغم هذا التمديد، تؤكد مايكروسوفت أن الانتقال إلى ويندوز 11 يظل الخيار المفضل، نظراً لما يوفره من مزايا أمنية وتقنيات حديثة غير متاحة في ويندوز 10 على المدى الطويل.