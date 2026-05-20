هرمز يتنفس بحذر.. ناقلات النفط تختبر “التهدئة الهشة” بين واشنطن ‏وطهران

عواصم-سانا‏

مع تزايد الحديث الأمريكي عن “تقدم” في المفاوضات غير المباشرة مع ‏إيران، بدأت حركة الملاحة في مضيق هرمز تسجل مؤشرات انتعاش ‏جزئي، في تطور اعتبرته أسواق الطاقة اختباراً عملياً لمدى صمود التهدئة ‏الحالية، وربما مؤشراً أولياً على نجاح الضغوط والوساطات الإقليمية في منع ‏عودة الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية إلى التصعيد المفتوح‎.‎

وشهد المضيق خلال الساعات الماضية عبور عشرات السفن وناقلات ‏النفط بعد أسابيع من الشلل شبه الكامل، بينما ربطت أوساط اقتصادية ‏وسياسية هذا التحسن الحذر بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل ‏ضربة جديدة ضد إيران، وبالتقدم الذي تحدث عنه نائب الرئيس جيه دي ‏فانس في مسار التفاوض الجاري بوساطة باكستانية وخليجية‎.‎

عبور ناقلات عملاقة بعد شهرين من التعطل

أظهرت بيانات مجموعة ‏بورصات لندن وشركة كبلر أن ثلاث ناقلات نفط عملاقة غادرت مضيق ‏هرمز اليوم، محملة بنحو 6 ملايين برميل من النفط الخام متجهة إلى ‏الأسواق الآسيوية، بعد بقائها عالقة في الخليج لأكثر من شهرين منذ اندلاع ‏الحرب في الـ 28 من شباط الماضي، وفق رويترز‎.‎

ومن بين هذه السفن، الناقلة الكورية الجنوبية “يونيفرسال وينر” التي تحمل ‏مليوني برميل من الخام الكويتي باتجاه ميناء أولسان الكوري الجنوبي، ‏إضافة إلى ناقلتين صينيتين تحملان النفط العراقي والقطري إلى موانئ ‏صينية، في مؤشر على عودة تدريجية لتدفقات الطاقة نحو آسيا‎.‎

كما نقلت رويترز عن مصادر أن 26 سفينة، بينها ناقلات نفط وسفن ‏حاويات وسفن تجارية، عبرت المضيق خلال الساعات الأربع والعشرين ‏الماضية “بالتنسيق مع إيران”، بينما تحدثت تقارير إعلامية لاحقاً عن عبور ‏خمس ناقلات نفط عملاقة إضافية‎.‎

ويأتي ذلك بعد أسابيع من تراجع حركة الشحن إلى مستويات غير مسبوقة، ‏إذ تشير بيانات رويترز إلى أن متوسط العبور انخفض من نحو 125 لـ ‌‏140 رحلة يومياً قبل الحرب، إلى ما يقارب 10 رحلات فقط في الأيام ‏الأخيرة، وسط استمرار وجود آلاف البحارة العالقين في الخليج على متن ‏مئات السفن‎.‎

التفاوض مقابل النفط

التطورات الميدانية في هرمز جاءت متزامنة مع نشاط دبلوماسي مكثف ‏تقوده باكستان بين واشنطن وطهران، وسط حديث أمريكي عن “مرونة ‏محدودة” في بعض الملفات الاقتصادية، مقابل تمسك واشنطن بشروط تتعلق ‏بالبرنامج النووي وأمن الملاحة في المضيق‎.‎

ووصل وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى طهران للمرة الثانية خلال ‏أقل من أسبوع، في محاولة لدفع المفاوضات المتعثرة، بينما أكدت مصادر ‏دبلوماسية أن إسلام أباد تعتبر عودة الحرب “كارثة للجميع‎”.

وكان نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس أعلن وفق رويترز أن ‏المحادثات “تحرز تقدماً جيداً”، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن واشنطن ‏مستعدة لاستئناف العمليات العسكرية إذا فشلت الجهود السياسية، بينما ‏واصل الحرس الثوري الإيراني لهجته التصعيدية، محذراً من أن أي هجوم ‏جديد “سيتجاوز حدود المنطقة‎”.‎

الأسواق تترقب.. والنفط يتراجع بحذر

اقتصادياً، انعكس الحديث عن التهدئة على أسعار النفط التي تراجعت بشكل ‏محدود الأربعاء، بعدما أكد ترامب أن الحرب “ستنتهي بسرعة كبيرة”، بينما ‏يراهن المستثمرون على إمكانية تجنب مواجهة عسكرية جديدة تهدد ‏الإمدادات العالمية‎.‎

لكن رغم هذا التراجع، لا تزال الأسواق تتعامل بحذر شديد مع الوضع، ‏وخصوصاً أن حركة الملاحة لم تعد بعد إلى مستوياتها الطبيعية، فيما تؤكد ‏مؤسسات مالية وخبراء طاقة أن أي انهيار للمفاوضات قد يدفع الأسعار إلى ‏موجة ارتفاع جديدة‎.‎

ورفعت مؤسسات مالية عالمية نقلت عنها‎ CNN ‎الاقتصادية ورويترز ‏توقعاتها لأسعار النفط على المدى القريب، مع استمرار المخاوف من تعطل ‏الإمدادات لفترة طويلة، حتى في حال التوصل إلى اتفاق سياسي مؤقت‎.‎

موسكو وبكين تدخلان على الخط

وفي موازاة التحركات الإقليمية، دعت روسيا والصين في بيان مشترك عقب ‏لقاء الرئيسين فلاديمير بوتين وشي جين بينغ إلى وقف القتال واستئناف ‏المفاوضات، محذرتين من مخاطر “العودة إلى قانون الغاب” في العلاقات ‏الدولية‎.‎

وأكد الجانبان أن استقرار الشرق الأوسط ضروري لحماية أسواق الطاقة ‏والتجارة العالمية، في وقت تسعى فيه بكين تحديداً لتأمين تدفق النفط الخليجي ‏إلى الأسواق الآسيوية التي تعد الأكثر تأثراً بأي اضطراب في مضيق هرمز‎.‎