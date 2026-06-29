سوريا تدين اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وتدعو الأمم المتحدة لوقف خروق اتفاق فضّ الاشتباك

WSS3664 1 سوريا تدين اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وتدعو الأمم المتحدة لوقف خروق اتفاق فضّ الاشتباك

 دمشق-سانا
 
أدانت سوريا بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية المتمثلة في التوغلات داخل الأراضي السورية، في محافظتي القنيطرة ودرعا، واستهداف المنطقة بقذائف مدفعية، وما نتج عن ذلك من ترويع للمدنيين في انتهاك صارخ لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، وخرق جديد للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.
 
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان اليوم الأحد أن استمرار هذه الممارسات العدوانية يقوض الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار، ويزيد من معاناة المدنيين في المناطق المستهدفة، وينذر بمزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة.
 
وأضاف البيان: إن الجمهورية العربية السورية تدعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لهذه الانتهاكات المتكررة، وضمان احترام اتفاقية فض الاشتباك، بما يصون سيادة سوريا ووحدة أراضيها.
 
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت اليوم الأحد في قرية عابدين بريف درعا الغربي، واستهدفت برشاشات طيرانها المروحي وبقذائف مدفعيتها القرية ومحيطها، متسببة بأضرار مادية وبنزوح بعض الأهالي من منازلهم باتجاه القرى المجاورة.

قالب بيان قرار سوريا تدين اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وتدعو الأمم المتحدة لوقف خروق اتفاق فضّ الاشتباك


 

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