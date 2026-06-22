دراسة جينية تكشف ارتباطاً دقيقاً بين جين غير مشفّر وسمات التوحد السلوكية

واشنطن-سانا

توصل باحثون كنديون في مركز علم الجينوم التطبيقي بمستشفى الأطفال، بقيادة العالم ستيفن شيرر، إلى اكتشاف جيني جديد يُعتقد أنه يرتبط بشكل مباشر بسمات اضطراب طيف التوحد، وخصوصاً صعوبات التفاعل الاجتماعي والسلوكيات التكرارية، دون أن يؤثر بشكل واضح في القدرات المعرفية العامة.

ووفق ما أورد موقع جامعة تورونتو ممثلاً بكلية الطب (Temerty Faculty of Medicine)، ونُشرت تفاصيل الدراسة في مجلة Nature العلمية مؤخراً، فإن الدراسة ركزت على جين غير مشفّر يُعرف باسم PTCHD1-AS، يُعتقد أنه يؤدي دوراً تنظيمياً في التحكم بنشاط جينات أخرى داخل الخلايا العصبية، رغم عدم إنتاجه لبروتينات.

واعتمد الباحثون على تحليل بيانات وراثية لأكثر من 9300 شخص من قواعد بيانات عالمية، حيث أظهرت النتائج أن فقدان أجزاء من هذا الجين يرتبط بزيادة احتمالية ظهور سمات اضطراب طيف التوحد، وخاصة لدى الذكور، ويرجّح الباحثون أن ذلك يرتبط بوجود نسخة واحدة من الكروموسوم “X” لديهم مقارنة بالإناث.

وللتحقق من النتائج، أجرى الفريق تجارب على نماذج حيوانية بعد تعطيل الجين، حيث لوحظت تغيرات في السلوك الاجتماعي وارتفاع السلوكيات التكرارية، في حين بقيت القدرات المعرفية مثل التعلم والذاكرة والانتباه ضمن المعدلات الطبيعية.

كما بينت الدراسة أن غياب الجين يؤثر في منطقة “المخطط الدماغي” المسؤولة عن تنظيم السلوك والعادات الحركية، إضافة إلى تغييرات في اللدونة المشبكية، وهي قدرة الدماغ على إعادة تشكيل الاتصالات، العصبية بما ينعكس على التعلم والتكيف.

ويرى الباحثون أن هذا الاكتشاف لا يقتصر على تحديد جين جديد مرتبط بالتوحد، بل يفتح المجال لفهم أدق للعلاقة بين التغيرات الجينية والسمات السلوكية، بما قد يسهم مستقبلاً في تطوير تدخلات علاجية أكثر تخصصاً تستهدف الأعراض الأساسية للاضطراب.