علماء يبتكرون مادة سائلة لتخزين ضوء الشمس وتحويله إلى طاقة حرارية قابلة للاستخدام

واشنطن-سانا

نجح فريق بحثي في جامعة كاليفورنيا في سانتا باربرا بتطوير مادة سائلة جديدة قادرة على “تعبئة” ضوء الشمس داخل جزيئات متناهية الصغر، بما يسمح بتخزين الطاقة لفترات طويلة وإطلاقها لاحقاً على شكل حرارة عند الحاجة، في نهج يُشبه عمل البطاريات القابلة لإعادة الشحن.

ووفقاً للدراسة العلمية التي أعدها الفريق ونُشرت في دورية Science العلمية أمس الخميس، تعتمد هذه التقنية على تحويل ضوء الشمس إلى طاقة كيميائية مستقرة داخل الجزيئات بدلًا من تحويله مباشرة إلى كهرباء كما في الأنظمة التقليدية، ما يفتح المجال أمام تخزين الطاقة الشمسية لفترات ممتدة واستخدامها حتى بعد غروب الشمس أو في ظروف غياب الإشعاع الشمسي.

ويشير الباحثون إلى أن هذا الابتكار ينتمي إلى مجال “تخزين الطاقة الحرارية الشمسية الجزيئية”، حيث جرى تصميم جزيئات دقيقة قادرة على الاحتفاظ بالطاقة لفترات طويلة قد تمتد لسنوات، مع خصائص تجعلها مرشحة للاستخدام في تطبيقات واسعة تشمل المنازل والمصانع وشبكات الطاقة، بما يسهم في تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونية.

وتفتح هذه التقنية آفاقاً جديدة أمام مستقبل الطاقة النظيفة، عبر حلول أكثر كفاءة ومرونة لتخزين الطاقة الشمسية، بما يعزز الاعتماد على مصادر مستدامة ويقلل من آثار التغير المناخي.