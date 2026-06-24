أطعمة طبيعية قد تساعد في خفض ضغط الدم.. أكثر من 50 صنفاً موصى به صحياً

واشنطن-سانا

يلعب الغذاء دوراً محورياً في تعزيز صحة الجسم والوقاية من الأمراض المزمنة، ولا سيما ارتفاع ضغط الدم، الذي يُعد من أبرز المشكلات الصحية المرتبطة بنمط الحياة.

ووفقاً لما نشره الموقع الإلكتروني لمؤسسة «Cleveland Clinic» الأمريكية المتخصصة بتقديم رعاية طبية متقدمة في عدد من التخصصات الدقيقة، أبرزها أمراض القلب والأوعية الدموية، والأورام، وجراحة الأعصاب، أول أمس، فإن هناك مجموعة واسعة من الأطعمة الطبيعية التي يُنصح بإدراجها ضمن النظام الغذائي لدورها المحتمل في دعم صحة القلب وتنظيم ضغط الدم.

وحسب الموقع، تشمل هذه الأطعمة الفواكه مثل الأفوكادو والموز والتوتيات والحمضيات، والخضار كالبنجر والبروكلي والسبانخ والثوم والطماطم، إضافة إلى الحبوب الكاملة مثل الشوفان والأرز البني والكينوا، والبقوليات مثل الحمص والفاصوليا وفول الصويا، إلى جانب مصادر البروتين الخالية من الدهون مثل الدجاج والأسماك، والمكسرات والبذور والزيوت النباتية الصحية.

وتوضح المؤسسة أن هذه الأطعمة تحتوي على عناصر غذائية أساسية، من بينها البوتاسيوم الذي يسهم في خفض ضغط الدم عبر إرخاء الأوعية الدموية والتخلص من الصوديوم الزائد، وفيتامين «سي» و«هـ» اللذان يعملان كمضادات أكسدة، إضافة إلى الكالسيوم والسيلينيوم وحمض «إل-أرجينين» الذي يدعم إنتاج «أكسيد النيتريك» المسؤول عن استرخاء العضلات الوعائية.

ويؤكد مختصون أن الجمع بين التغذية السليمة ونمط الحياة الصحي يمثل أحد أهم الأساليب للوقاية من ارتفاع ضغط الدم ومضاعفاته على المدى الطويل.