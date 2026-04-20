دراسة: حيتان العنبر تستخدم أنماطاً صوتية معقدة تشبه اللغة البشرية

واشنطن-سانا

توصل فريق بحثي أمريكي إلى أن حوت العنبر لا يصدر نقرات عشوائية كما كان يُعتقد، بل ينظم أصواته وفق أنماط معقدة تُعرف باسم “الكودا”، تحمل خصائص صوتية تشبه إلى حد لافت قواعد الكلام لدى البشر، ما يشير إلى نظام تواصل متطور لدى هذه الكائنات البحرية.

ووفقاً لما نشرته دورية Proceedings of the Royal Society B العلمية فقد حلل الباحثون نحو 4 آلاف نمط صوتي مسجل لحيتان تعيش قبالة سواحل جزيرة دومينيكا في البحر الكاريبي، ضمن مشروع “مبادرة ترجمة لغة الحيتانيات” التي تضم جهات بحثية عدة أبرزها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة هارفارد، حيث أظهرت النتائج أن هذه النقرات تتضمن أنماطاً في التردد والإيقاع تشبه ما يُعرف بحروف العلة في اللغات البشرية.

وبيّنت الدراسة أن نقرات “الكودا” تتميز بخمس خصائص رئيسية تتقاطع مع علم الأصوات البشري، منها اختلاف الطول والإيقاع ووجود “بصمة صوتية” مميزة لكل حوت، إضافة إلى تداخل الأصوات فيما بينها بطريقة مشابهة لظاهرة تداخل الحروف أثناء النطق لدى الإنسان، ما يتيح إنتاج آلاف التركيبات الصوتية المختلفة، ويعكس نظام تواصل غني ومعقد قد يكون من أقرب الأنظمة الحيوانية إلى اللغة البشرية، مع تأكيد الباحثين أن هذا التطور حدث بشكل مستقل عن تطور اللغة لدى الإنسان.

وتشير هذه النتائج إلى أن فهم أنظمة التواصل لدى الكائنات البحرية قد يفتح آفاقاً علمية جديدة لدراسة سلوكها الاجتماعي، ويسهم في تعميق المعرفة بطرق تفاعلها داخل البيئات المحيطية المعقدة.