اكتشاف نوع جديد من الديناصورات العملاقة بطول 27 متراً في تايلاند يعود للعصر الطباشيري المبكر

أعلن فريق من علماء الحفريات في تايلاند التوصل إلى اكتشاف نوع جديد من الديناصورات العملاقة من فصيلة الصوروبودات ذات الرقبة الطويلة، يُعتقد أنه عاش قبل نحو 100 إلى 120 مليون سنة خلال العصر الطباشيري المبكر، ويُعد من أكبر الأنواع المكتشفة في جنوب شرق آسيا.

ووفقاً لما أوردته صحيفة The Guardian البريطانية أول أمس، فقد جرى تحديد هذا النوع الجديد بعد دراسة هيكل عظمي جزئي عُثر عليه في تكوين “Khok Kruat” الجيولوجي شمال شرق البلاد، حيث أُطلق عليه اسم “ناغاتيتان” المستوحى من الأساطير المحلية واليونانية.

وأظهرت التحليلات أن طول الديناصور بلغ نحو 27 متراً، ووزنه قرابة 27 طناً، ما يجعله من أضخم الكائنات المعروفة في المنطقة خلال تلك الحقبة، فيما أكد الباحثون انتماءه إلى مجموعة تطورية من الصوروبودات واسعة الانتشار في العصر الطباشيري المبكر.

وأشار العلماء إلى أن الاكتشاف استند إلى بقايا عُثر عليها قبل نحو عقد من الزمن على يد سكان محليين، قبل استكمال أعمال التنقيب والدراسة العلمية التي سمحت بتصنيفه كنوع جديد بشكل رسمي.

يذكر أن موقع الاكتشاف يحتوي تنوعاً أحفورياً غنياً، يشمل أسماكاً وسلاحف وتماسيح، ما يعكس غنى النظام البيئي القديم في المنطقة خلال تلك الفترة الجيولوجية.