«غوغل» توسّع قدرات الذكاء الاصطناعي في منصة Workspace لتعزيز أتمتة العمل المكتبي

واشنطن-سانا

أعلنت شركة Google عن حزمة تحديثات جديدة لمنصة Google Workspace، تهدف إلى تعميق دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل المكتبية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتقليل المهام الروتينية.

ووفقاً لما أورده موقع TechCrunch التقني أمس الخميس، جاءت هذه التحديثات خلال مؤتمر Google Cloud Next، الذي عقد في الفترة بين الـ 22 و الـ24 من نيسان الجاري في مدينة لاس فيغاس بالولايات المتحدة، حيث تسعى الشركة إلى تحويل أدواتها المكتبية إلى مساعد رقمي ذكي قادر على تنفيذ مهام متعددة بشكل تلقائي، بدءاً من إعداد الرسائل الإلكترونية وصولاً إلى تحليل البيانات وتنظيمها.

وكشفت الشركة عن نظام “Workspace Intelligence”، وهو نظام ذكاء اصطناعي مدمج داخل الحزمة المكتبية، يتيح دعماً شاملاً للمستخدمين عبر تطبيقات مثل Gmail وCalendar وDrive وDocs وSheets وSlides.

وأكدت “غوغل” أن النظام يعتمد على بيانات المستخدم داخل خدماتها المختلفة، مع توفير خيارات للتحكم في مصادر البيانات أو تعطيلها، بما يضمن مرونة الاستخدام وحماية الخصوصية.

وفي تطبيق Sheets، أضافت الشركة ميزات مدعومة بنموذج “Gemini”، تتيح إنشاء الجداول وتعبئتها تلقائياً عبر أوامر نصية، إلى جانب تحسين معالجة البيانات وتحويلها إلى جداول منظمة بشكل أسرع وأكثر دقة.

كما شملت التحديثات تطبيق Docs، عبر أدوات كتابة ذكية تساعد على إنشاء النصوص وتحريرها وتحسينها، بالاعتماد على بيانات المستخدم والسياق العام، مع إمكانية محاكاة أسلوب الكتابة الخاص به.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد المنافسة بين شركات التكنولوجيا العالمية على تطوير أدوات عمل مدعومة بالذكاء الاصطناعي، في سوق يشهد نمواً متسارعاً واتجاهاً واضحاً نحو الأتمتة الذكية داخل بيئات العمل.