آبل وغوغل تتجهان لتعاون تقني لتعزيز “سيري” بنماذج ذكاء اصطناعي متقدمة

واشنطن-سانا

في خطوة تعكس تسارع التحولات في قطاع الذكاء الاصطناعي، تتجه شركتا Apple وGoogle إلى تعاون تقني يهدف إلى دمج نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة التابعة لغوغل ضمن المساعد الصوتي “سيري”، بما يعزز قدراته على فهم الأوامر وتنفيذ المهام المعقدة.

وذكرت وكالة Bloomberg أمس الأحد أن هذا التعاون يمتد لعدة سنوات، ويقوم على إدماج نماذج “جيميناي” في بنية أنظمة آبل، بهدف تطوير جيل جديد من المساعدات الذكية يتمتع بقدرات أعلى من حيث الدقة والمرونة والتفاعل مع المستخدم.

وحسب المعطيات التقنية المتداولة، فإن هذا التكامل من شأنه منح “سيري” قدرات متقدمة تشمل تحليل محتوى الشاشة بشكل مباشر، وفهم السياق البصري للمستخدم، وتحسين تنفيذ المهام متعددة الخطوات، إضافةً إلى تقليل زمن الاستجابة بشكل ملحوظ، مع تنفيذ هذا التطوير تدريجياً عبر تحديثات مستقبلية لأنظمة التشغيل، على أن تتوسع وظائفه لاحقاً لتشمل إدارة محادثات أكثر تعقيداً وامتداداً زمنياً.

وفيما يتعلق بخصوصية البيانات، أوضحت المصادر أن آبل تعتمد على بنية “الحوسبة السحابية الخاصة”، بما يضمن معالجة البيانات بطريقة مشفرة، وعدم ربطها بهوية المستخدمين، إلى جانب منع استخدامها في تدريب نماذج خارجية، في إطار سياسة الشركة المتعلقة بحماية الخصوصية.

ويأتي هذا التطور في ظل سباق عالمي متسارع بين كبرى شركات التكنولوجيا لتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي، مع تزايد الاعتماد على المساعدات الرقمية في الأجهزة المحمولة والخدمات الذكية المختلفة.