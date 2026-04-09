دراسة: البشر الأوائل استخرجوا الأحجار لصناعة أدوات قبل 220 ألف عام

برلين-سانا

عثر علماء دوليون في موقع جوجوسي الأثري بجنوب أفريقيا، على أدلة تشير إلى أن أسلاف البشر الأوائل كانوا يستخرجون الأحجار لصنع الأدوات منذ نحو 220 ألف عام، ما يسلط الضوء على تطور سلوك الإنسان القديم.

ووفقاً لما نشرته مجلة “نيتشر كوميونيكيشنز”، قاد الدراسة باحثون من جامعة توبنغن في ألمانيا، بينهم الدكتور مانويل ويل، حيث أظهرت النتائج أن البشر نظموا استخراج حجر الهورنفيلس على نطاق واسع، إذ احتوى كل متر مكعب من الموقع على مئات آلاف القطع، ما يدل على تخطيط دقيق لاختيار المواد الخام.

وبيّنت المعطيات أن الموقع يضم آلاف الأدلة على معالجة الأحجار، من كتل تم اختبارها إلى رقائق صغيرة وأحجار ضرب، دون وجود مؤشرات على استيطان طويل الأمد، ما يشير إلى أن الموقع استُخدم خصيصاً لاستخراج الأدوات ثم تمت مغادرته.

كما أظهر التأريخ بالتألق الضوئي، أن نشاط استخراج الأحجار استمر لفترة طويلة تراوحت بين 110 آلاف و220 ألف عام، ما يعكس انتقال المعرفة والخبرة بين الأجيال.

وأشارت رئيسة جامعة توبنغن، البروفيسورة كارلا بولمان، إلى أن هذه النتائج تدل على امتلاك الإنسان العاقل قدرات معرفية متقدمة منذ العصر الحجري القديم، بما في ذلك التخطيط طويل الأمد وتنظيم أنشطة متخصصة.

وتبرز هذه الاكتشافات تطور قدرة الإنسان المبكر على استغلال الموارد وتنظيم أعماله، بما يعكس بدايات الابتكار البشري.