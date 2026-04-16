مايكروسوفت تتجه لتطوير نسخة ذكية من “Copilot” قادرة على تنفيذ المهام تلقائياً

واشنطن-سانا

تعمل شركة مايكروسوفت على تطوير نسخة جديدة من مساعدها الذكي “Copilot” تتمتع بقدرات وكيلية متقدمة، تتيح له تنفيذ مهام يومية بشكل تلقائي مثل تنظيم البريد الإلكتروني وجدولة المواعيد وإدارة التقويم، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإنتاجية ضمن منظومتها الرقمية.

ووفقاً لما نشره موقع “TechRadar” التقني أمس الأربعاء، فإن الشركة تستكشف تطوير نماذج تعتمد على مفهوم “الوكلاء الذكيين”، مع تركيز خاص على تعزيز معايير السلامة والخصوصية، في ظل التوسع المتسارع في هذا النوع من التقنيات داخل كبرى شركات الذكاء الاصطناعي.

ويأتي هذا التوجه في وقت يشهد فيه قطاع التكنولوجيا منافسة متزايدة في مجال الوكلاء الذكيين، بعد إطلاق شركات مثل “أوبن إيه آي” و“أنثروبيك” و“إنفيديا” حلولاً مشابهة، ما يدفع مايكروسوفت إلى تعزيز قدرات “Copilot” ليصبح أكثر استقلالية في تنفيذ المهام.