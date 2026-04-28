مركبة “بروغريس” الروسية تلتحم بالمحطة الفضائية الدولية

موسكو-سانا

أعلنت مؤسسة “روس كوسموس” الروسية لعلوم الفضاء، أن مركبة الشحن بروغريس إم إس-34 التحمت بنجاح بوحدة “زفيزدا” في الجزء الروسي من المحطة الفضائية الدولية، بعد رحلة استمرت يومين في المدار.

ووفقاً لما نشره موقع ( آر تي) اليوم الثلاثاء، انطلقت المركبة على متن صاروخ سويوز-2.1 آ، من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان، حيث أكملت 33 دورة حول الأرض قبل الالتحام بالمحطة.

وحملت “بروغريس” نحو 2.5 طن من الإمدادات، شملت وقوداً ومياهاً وأوكسجيناً، إضافة إلى معدات تقنية وبدلة فضاء مخصصة لطاقم المحطة.

وتستخدم مركبات بروغريس غير المأهولة بشكل منتظم لنقل الإمدادات الأساسية إلى المحطة الفضائية الدولية، بما في ذلك الوقود والمواد الغذائية والمعدات العلمية.

وكانت روس كوسموس أعلنت أواخر كانون الثاني الماضي، عن تطوير منظومة جديدة تُستخدَم في مراقبة المركبات الفضائية والأقمار الصناعية للتحقق من سلامة هياكلها أثناء تواجدها في الفضاء.