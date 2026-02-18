إطلاق منصة سعودية للتوظيف الصحي تعتمد على الذكاء الاصطناعي

الرياض-سانا

أطلق فريق سعودي منصة رقمية متخصصة في التوظيف الصحي، تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف تسريع استقطاب الكوادر الطبية، ورفع كفاءة عمليات التوظيف في دول مجلس التعاون الخليجي.

وتأتي هذه الخطوة استجابة للتحديات التي يواجهها القطاع الصحي، ولا سيما بطء الإجراءات التقليدية، وارتفاع تكلفتها، من خلال تقديم حلول تقنية ذكية تواكب التحول الرقمي في إدارة الموارد البشرية.

وأوضح موقع الشركة أن المبادرة تقودها شركة «سكرب ڤالي» السعودية، التي أسسها فريق تقني برئاسة المدير التنفيذي سالم الثقفي، حيث توفر المنصة أدوات فرز ذكية، وتحليلاً فورياً للسير الذاتية، ونظام مطابقة تلقائياً، ما يمكّن المستشفيات والعيادات من الوصول إلى المرشحين المناسبين، خلال وقت قصير.

كما حصلت الشركة على استثمار تأسيسي تجاوز الـ 100 ألف دولار لدعم تطوير المنصة، وتوسيع نطاق خدماتها في المنطقة، وأكد الثقفي أن المنصة لا تقتصر على كونها أداة توظيف، بل تمثل نظاماً متكاملاً لإدارة عمليات الاستقطاب بكفاءة، إذ تربط جهات التوظيف بأكثر من 70 ألف مرشح معتمد، وتتيح نشر الوظائف، وإدارة الطلبات والمقابلات إلكترونياً، ما أسهم في تقليص زمن التوظيف بأكثر من 50 بالمئة، وخفض التكاليف التشغيلية.

ويعكس هذا التوجه تنامي الاعتماد على الحلول الرقمية الذكية في قطاع الرعاية الصحية، وخاصة مع الحاجة المتزايدة إلى كوادر مؤهلة وسرعة في سد الشواغر الطبية.