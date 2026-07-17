الدفاع الكويتية تعلن عن إصابات وأضرار جراء الاعتداءات الإيرانية

الكويت-سانا



أعلنت وزارة الدفاع الكويتية اليوم الجمعة أن الاعتداءات الإيرانية الجديدة على البلاد أدت إلى إصابة عدد من منتسبي القوة البرية الكويتية، وخلفت أضراراً مادية في عدد من المنشآت الحيوية والمدنية.



وقال المتحدث باسم الوزارة سعود عبد العزيز العطوان، في بيان: إن القوات المسلحة رصدت منذ فجر اليوم صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي، وتم اعتراضها والتعامل معها، وأوضح أن الاعتداءات الإيرانية استهدفت عدداً من المنشآت والمعسكرات التابعة للجيش الكويتي، ما أدى إلى إصابة عدد من منتسبي القوة البرية أثناء تنفيذ مهامهم.



وأضاف: إن الاعتداء استهدف أيضاً منشآت حيوية ومدنية، من بينها إحدى محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه، ما تسبب باندلاع حريق وإلحاق أضرار بعدد من مرافق المحطة ووحدات توليد الطاقة الكهربائية، إلى جانب سقوط شظايا في مواقع مختلفة داخل البلاد نتج عنها أضرار مادية دون تسجيل إصابات بشرية.



وكان الجيش الكويتي قد أعلن في وقت سابق رصد واعتراض 32 طائرة مسيّرة معادية اخترقت المجال الجوي للبلاد منذ فجر أمس الخميس، وتم التعامل معها بنجاح عبر منظومات الدفاع الجوي.