البيرو ترجئ شراء مقاتلات أمريكية من طراز إف-16

ليما-سانا

أعلن الرئيس المؤقت للبيرو “خوسيه ماريا بالكازار” إرجاء شراء طائرات مقاتلة من طراز إف-16 من الولايات المتحدة إلى ما بعد الانتخابات العامة في البلاد.

ويأتي هذا الإعلان فيما تجري البلاد انتخابات عامة، مع تحديد موعد لجولة ثانية في تموز(يونيو) في سياق عدم استقرار سياسي مزمن.

ونقلت وكالة فرانس برس عن بالكازار قوله لإذاعة “آر بي بي” أمس الثلاثاء: “سيتم إرجاء هذا العقد حتى يتمكن الرئيس “أو الرئيسة” المنتخب حديثاً من إتمام هذا النوع من عمليات الشراء”، مضيفاً: “يجب أن يُترك هذا القرار للحكومة المقبلة التي ستتولى مهامها في تموز المقبل”.

وكان يُفترَض أن يتم توقيع الاتفاق بين السلطات البيروفية وشركة “لوكهيد مارتن” الأمريكية يوم الجمعة الماضي في ليما، وفقاً للصحافة المحلية.

وأعلنت البيرو في تشرين الأول من عام 2024 تجديد أسطولها للدفاع الجوي من خلال شراء 24 طائرة مقاتلة من أحدث جيل مقابل مبلغ 3,5 مليارات دولار.