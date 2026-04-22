البيرو ترجئ شراء مقاتلات أمريكية من طراز إف-16

photo 2026 04 22 11 17 57 البيرو ترجئ شراء مقاتلات أمريكية من طراز إف-16

ليما-سانا

أعلن الرئيس المؤقت للبيرو “خوسيه ماريا بالكازار” إرجاء شراء طائرات مقاتلة من طراز إف-16 من الولايات المتحدة إلى ما بعد الانتخابات العامة في البلاد.

ويأتي هذا الإعلان فيما تجري البلاد انتخابات عامة، مع تحديد موعد لجولة ثانية في تموز(يونيو) في سياق عدم استقرار سياسي مزمن.

ونقلت وكالة فرانس برس عن بالكازار قوله لإذاعة “آر بي بي” أمس الثلاثاء: “سيتم إرجاء هذا العقد حتى يتمكن الرئيس “أو الرئيسة” المنتخب حديثاً من إتمام هذا النوع من عمليات الشراء”، مضيفاً: “يجب أن يُترك هذا القرار للحكومة المقبلة التي ستتولى مهامها في تموز المقبل”.

وكان يُفترَض أن يتم توقيع الاتفاق بين السلطات البيروفية وشركة “لوكهيد مارتن” الأمريكية يوم الجمعة الماضي في ليما، وفقاً للصحافة المحلية.

وأعلنت البيرو في تشرين الأول من عام 2024 تجديد أسطولها للدفاع الجوي من خلال شراء 24 طائرة مقاتلة من أحدث جيل مقابل مبلغ 3,5 مليارات دولار.

السعودية تؤكد ثبات موقفها الداعم للشعب الفلسطيني وسعيها لحلّ عادل ودائم لقضيته
نقابة الصحفيين الفلسطينيين تُسلّم عريضة إلى الأمم المتحدة تطالب فيها بمحاسبة الاحتلال
تقرير: ركام غزة يعرقل مسار إعادة الإعمار وسط إمكانيات محدودة ودمار غير مسبوق
ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72,312 قتيلاً، و172,134 مصاباً
مصرع 29 شخصاً جراء تحطم طائرة نقل عسكرية روسية فوق القرم
