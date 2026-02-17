وكالة الإمارات للفضاء تعلن تمديد مهمة “مسبار الأمل” ثلاثة أعوام

دبي-سانا

أعلنت وكالة الإمارات للفضاء، اليوم الثلاثاء، عن تمديد مهمة الإمارات لاستكشاف المريخ “مسبار الأمل”، لمدة ثلاثة أعوام إضافية.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن سالم بطي القبيسي المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء قوله: إن هذه الخطوة تشكل “فرصة لتوسيع نطاق البحث العلمي لمسبار الأمل، بما يشمل دراسة الغلاف الجوي للمريخ بتفاصيل أكثر دقة، وتحليل الظواهر المناخية الموسمية بشكل شامل”.

وأوضح أن “هذه الخطوة تتيح للفريق العلمي أيضاً الاستمرار في جمع بيانات قيمة، وتوفير قاعدة معرفية متقدمة للطلاب والباحثين”، إضافة إلى “رفد المجتمع العلمي الدولي بالمزيد من البيانات الإضافية الضرورية”.

ومنذ إطلاق مهمة الإمارات لاستكشاف المريخ “مسبار الأمل”، حققت سلسلة من الإنجازات العلمية، حيث أصدرت أكثر من 10 تيرابايت من البيانات العلمية للجمهور، ونشرت نحو 16 دفعة من البيانات العامة، إضافة إلى نشر الفريق البحثي لأكثر من 35 ورقة علمية محكمة في مجلات دولية.

وتمكن المسبار لأول مرة من الكشف عن بيانات وصور عالية الوضوح لقمر المريخ البعيد والأصغر “ديموس”، إضافة إلى اكتشاف نوعين جديدين من الشفق على الكوكب الأحمر، ما يمثل إضافات علمية نوعية للمجتمع البحثي الدولي.