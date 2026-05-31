سامسونغ تتصدر سوق رقائق ذاكرة السيارات عالمياً خلال 2025

سيئول-سانا

أظهر تقرير صناعي صادر عن إس آند بي غلوبال موبيليتي الشركة الرائدة عالمياً في توفير البيانات والتحليلات، اليوم الأحد، أن شركة سامسونغ تصدرت سوق رقائق ذاكرة السيارات عالمياً خلال عام 2025، متجاوزةً منافستها الأمريكية مايكرون لصناعة الرقائق.

وبحسب التقرير، فإن حصة سامسونغ من سوق رقائق ذاكرة السيارات العالمية ارتفعت إلى 40% خلال العام الماضي، مقارنة بـ 35% في عام 2024.

وفي المقابل، تراجعت حصة شركة مايكرون إلى 36% مقارنة مع 40% في العام السابق، لتتراجع إلى المركز الثاني في السوق العالمية.

وأشار التقرير إلى أن توسع سامسونغ في السوق الصينية، التي تعد من أسرع أسواق السيارات نمواً في العالم، أسهم بشكل كبير في تعزيز موقعها التنافسي وزيادة حصتها السوقية.

ويرى محللون ومراقبون للقطاع أن الشركة استفادت من الارتفاع المتسارع في الطلب على رقائق الذاكرة المتطورة، مدفوعاً بالتوسع في تقنيات القيادة الذاتية، وتطور أنظمة المعلومات، والترفيه داخل المركبات، والتي تتطلب قدرات أكبر لمعالجة البيانات وتخزينها.

وتُعد سامسونغ من أبرز موردي رقائق الذاكرة المخصصة لصناعة السيارات، حيث تزود مجموعة من الشركات العالمية العاملة في قطاع التكنولوجيا والسيارات، من بينها كوالكوم، وبوش، وتسلا، ودينسو.



وكانت شركة سامسونغ للإلكترونيات الكورية الجنوبية، أعلنت أول أمس الجمعة، بدء شحن عينات رقائق ذاكرة النطاق الترددي العالي من الجيل التالي ذات 12 طبقة إلى عملائها حول العالم، في أول شحنة من نوعها على مستوى الصناعة.