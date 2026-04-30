“أنثروبيك” توسّع قدرات “كلود” لتكامل أوسع مع أدوات التصميم والإنتاج الرقمي

واشنطن-سانا

أعلنت شركة أنثروبيك عن تحديث جديد لمساعدها الذكي كلود، يتضمن توسيع نطاق تكامله مع مجموعة من التطبيقات المتخصصة في التصميم الغرافيكي والمونتاج والنمذجة ثلاثية الأبعاد والإنتاج الموسيقي، في خطوة تهدف إلى تعزيز حضور الذكاء الاصطناعي في بيئات العمل الإبداعية.

وذكر موقع 9to5Mac المتخصص بالأخبار التقنية في تقرير أول أمس، أن التحديث الجديد يتيح ربط “كلود” بعدد من الأدوات الاحترافية المستخدمة في الصناعات الإبداعية، بما يمكّن المستخدمين من تنفيذ مهام معقدة عبر الأوامر النصية المباشرة، وتحسين سير العمل داخل المشاريع التقنية والفنية.

وتشمل القدرات الجديدة أتمتة العمليات الإنتاجية، وتحليل المشاريع، وكتابة الأكواد البرمجية، إضافة إلى التعامل مع النماذج ثلاثية الأبعاد وإدارة الملفات داخل التطبيقات المختلفة بشكل أكثر تكاملاً.

وأكدت الشركة أن هذا التحديث يأتي ضمن توجهها لتطوير “كلود” ليصبح مساعداً ذكياً متكاملاً مع أدوات العمل الحديثة، بما يسهم في تقليل الوقت المستغرق في المهام الروتينية، وإتاحة مساحة أكبر للإبداع.

ويأتي هذا التطوير في ظل تسارع المنافسة بين شركات الذكاء الاصطناعي لتقديم حلول أكثر اندماجاً مع بيئات العمل الرقمية، وخاصة في قطاعات التصميم والإنتاج الفني.