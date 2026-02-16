“علي بابا” تطلق نموذج “كوين 3.5” لتعزيز حضورها في سباق الذكاء الاصطناعي

بكين-سانا

أعلنت شركة “علي بابا” الصينية إطلاق نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد “كوين 3.5″، المصمم لتنفيذ المهام المعقدة بصورة مستقلة، مع تحسينات في الأداء وخفض في التكلفة.

وذكرت الشركة في بيان لها أن النموذج الجديد أرخص بنسبة 60 بالمئة في الاستخدام، وأكثر كفاءة بثماني مرات في معالجة أحمال العمل الكبيرة مقارنة بالإصدار السابق، إضافة إلى تمتعه بما تصفه بـ”القدرات الوكيلة البصرية” التي تتيح له تنفيذ إجراءات مستقلة عبر تطبيقات الهاتف المحمول وأجهزة الحاسوب.

ويأتي إطلاق “كوين 3.5” في وقت تسعى فيه “علي بابا” إلى تعزيز موقعها في سوق روبوتات الدردشة داخل الصين، والذي يشهد منافسة قوية من تطبيق “دوباو” التابع لشركة “بايت دانس”، ونموذج “ديب سيك” الذي حقق انتشاراً واسعاً خلال العام الماضي.