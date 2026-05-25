رواد المركبة الفضائية الصينية “شنتشو-23” يدخلون محطة “تيانقونغ” الفضائية

بكين-سانا

دخل رواد الفضاء الثلاثة على متن المركبة الفضائية الصينية “شنتشو-23” محطة الفضاء “تيانقونغ”، والتقوا طاقم “شنتشو-21” الموجود على متنها، في إطار عملية جديدة لتسليم وتسلم المهام في المدار.

وذكرت وكالة شينخوا أن طاقم “شنتشو-21” فتح الكوة لاستقبال الرواد الجدد، حيث التقط الطاقمان صوراً جماعية في ثامن عملية التقاء فضائي من هذا النوع ضمن برنامج الفضاء المأهول الصيني.

وأضافت الوكالة: إن الطاقمين سيباشران أعمال التسليم والتسلم وإجراء المهام المقررة على متن المحطة الفضائية. وتواصل الصين تطوير برنامجها الفضائي المأهول، وتعزيز حضورها في مجال استكشاف الفضاء، عبر تشغيل محطة “تيانقونغ”، وإطلاق بعثات دورية لإجراء أبحاث وتجارب علمية في المدار.