مايكروسوفت تطلق تحديثاً جديداً لتطبيق الرسام بميزات متطورة

واشنطن-سانا

أطلقـت شركة البرمجيات الأمريكية مايكروسوفت تحديثاً جديداً لتطبيق الرسام على نظام «Windows 11»، شكّل نقلة نوعية جعلته أقرب إلى برامج التحرير الاحترافية، مع الحفاظ على سهولة استخدامه وبساطته المعهودة.

ويتيح التحديث حسب المدونة الرسمية لمايكروسوفت (Windows Insider Blog) حفظ الأعمال بصيغة «paint» الجديدة التي تحتفظ بالطبقات والتعديلات لإعادة تحريرها لاحقاً، في خطوة شبيهة بما يوفره «فوتوشوب» عبر صيغة «PSD»، ما يمنح المستخدمين مرونة أكبر في التعامل مع الصور.

كما أضافت مايكروسوفت شريط تمرير للتحكم في شفافية أدوات الرسم كالفرشاة والقلم، ما يسمح بإنشاء تأثيرات تظليل وطبقات لونية أكثر سلاسة واحترافية.

ويأتي هذا التحديث استكمالاً لمسار تطويرات شملت سابقاً دعم الطبقات وأدوات الذكاء الاصطناعي، ويعد جزءاً من تحسينات أوسع لتطبيقات «ويندوز» شملت «المفكرة» و«أداة القص» التي حصلت أيضاً على ميزات جديدة.

ومن المتوقع أن تصل هذه التحديثات إلى جميع مستخدمي «ويندوز 11» قريباً بعد اكتمال مرحلة الاختبار.