غوغل تختبر دمج أدوات CapCut في تطبيق الصور لتطوير تحرير الذكريات

واشنطن-سانا

تختبر شركة غوغل مزايا جديدة في تطبيق “صور غوغل” تهدف إلى توسيع إمكانات تحرير الصور ومقاطع الفيديو ضمن قسم “الذكريات”، بما يمنح المستخدمين أدوات أكثر مرونة لإنشاء محتوى بصري متطور.

وذكر موقع “Android Authority” التقني أول أمس أن الشركة تعمل على إضافة زر جديد يحمل اسم “تعديل” داخل قسم “الذكريات”، الذي يعرض تلقائياً صوراً ومقاطع فيديو محفوظة في أرشيف المستخدمين، حيث سيوفر الزر خيار تحرير المحتوى باستخدام الأدوات المدمجة في التطبيق أو عبر الانتقال إلى تطبيق “CapCut” المتخصص في تحرير الفيديو.

وستتيح المزايا الجديدة التحكم في مدة عرض الصور ومقاطع الفيديو، وإضافة النصوص والمؤثرات الصوتية، ما يسهم في إنتاج مقاطع تذكارية أكثر احترافية وسهولة.

كما تشير المعلومات إلى توجه غوغل نحو تعزيز تبويب “إنشاء” داخل التطبيق من خلال إضافة قسم جديد يضم أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تشمل إنشاء الرسوم المتحركة وإجراء تعديلات توليدية متقدمة على الصور ومقاطع الفيديو.

ورغم عدم إعلان الشركة رسمياً عن هذه المزايا حتى الآن، فإن ظهورها في النسخ التجريبية يعكس مساعي غوغل لتوسيع خيارات إنشاء المحتوى وتحريره، مع احتمال إدخال تعديلات عليها أو عدم طرحها في الإصدارات النهائية من التطبيق.