الفول السوداني يسجل 18 ألف طن بسوريا.. 4 فوائد وتحديات تعيق تحوله لمحصول ‏استراتيجي

دمشق-سانا
بإنتاج يلامس ثمانية عشر ألف طن خلال الموسم الحالي، يرسخ الفول السوداني في سوريا مكانته واحداً من المحاصيل الواعدة ذات القيمة المضافة العالية.
وتمتد جدوى هذا المحصول لتشمل أربعة مسارات حيوية، وفق خبراء ومختصين، تبدأ بتحسين خصوبة التربة عبر تثبيت الآزوت الجوي، ثم توفير غذاء مباشر للإنسان، وصولاً إلى رفد الصناعات الغذائية بمواد أولية وتأمين الأعلاف للثروة الحيوانية؛ وهي مقوّمات تؤهله ليكون محصولاً استراتيجياً رغم التحديات التي لا تزال تعيق تحقيق ذلك.
وقدّرت وزارة الزراعة إنتاج الفول السوداني خلال الموسم الحالي بنحو 17 ألفاً و970 طناً، من مساحة مزروعة تبلغ 6256 هكتاراً، تتوزع على عدة مناطق، في مقدمتها منطقة الغاب بريف حماة، التي تستأثر بالحصة الأكبر من المساحات المزروعة.
الفول السوداني.. من البذور إلى المحصول
يوضح مشرف مجموعة الفول السوداني في مجموعة المشاريع الأسرية علي يوسف دياب، لـ سانا، أن زراعته تبدأ باختيار بذار سليمة والاحتفاظ بها داخل قشرتها حتى موعد الزراعة، مع تجهيز الأرض وحراثتها وتنعيمها وإضافة الأسمدة، مبيناً أن الموعد الأنسب للزراعة يمتد من مطلع نيسان حتى العاشر من أيار، بعد انحسار خطر الصقيع الربيعي، إذ يؤدي التبكير خلال آذار إلى ضعف الإنبات.
ويحتاج المحصول، وفق دياب، إلى حرارة تتراوح بين 20 و25 درجة مئوية خلال مرحلتي الإنبات والإزهار، مع توافر الرطوبة المناسبة والتربة الدافئة، كما يمكن زراعته في الساحل كعروة تكثيفية بعد حصاد القمح والشعير، أواخر حزيران ومطلع تموز، لكن بإنتاجية أقل من العروة الرئيسة.
ويبين أن الفول السوداني ينتمي إلى المحاصيل البقولية، وتتميز دورة نموه بتشكل الأزهار الصفراء فوق سطح الأرض، قبل امتداد سيقان رفيعة من مواضع الأزهار باتجاه التربة، لتتشكل القرون التي تنمو الحبوب داخلها تحت سطح الأرض.
ويلفت دياب إلى أن جودة المحصول بعد الحصاد ترتبط بمدى اكتمال نضج القرون وتجفيفها، إذ يُحدد موعد القلع من خلال فحص عينات من مواقع مختلفة في الحقل والتأكد من اكتمال نمو الحبوب وميل لونها إلى البني.
من جهته، يبين صاحب إحدى الأراضي المزروعة بالفول السوداني في منطقة الغاب كاظم علي ، أن متطلبات الري تختلف بحسب طبيعة المنطقة، إذ يعتمد المزارعون في منطقته خلال العروة الرئيسة على مياه الأمطار، ويستعينون بالمياه الارتوازية عند عدم كفايتها، مشيراً إلى أن المحصول يحتاج إلى انتظام الري خلال مراحل نموه، مع اختلاف الفواصل الزمنية بين عملية وأخرى تبعاً للظروف الزراعية.
ووفق علي، تبدأ عملية التسويق بشراء التجار المحصول مباشرة من منازل المزارعين أو أماكن التخزين، لينقل إلى المقاشر لفرزه وتقشيره، قبل توجيهه إلى المحامص ومعامل الصناعات الغذائية.
من الحصاد إلى التصنيع.. 3 أصناف تدخل في استخدامات متعددة
وحول الأصناف المزروعة، يذكر دياب أن السوق السورية تتداول ثلاثة أنواع رئيسية:
- التركي المعروف بطراز فيرجينيا، ويتميز بكبر حجم قرونه وطولها.
- البلدي، ويتصف بصغر حجم القرون ورقة قشرتها.
– الأصناف المحسّنة مثل الساحل وجيزة المستورد من مصر.، وتتمتع بإنتاجية أعلى وتجانس أكبر في حجم الحبوب، وتناسب عمليات التقشير الآلي وتصنيع زبدة الفول السوداني والحلاوة.
ويشير دياب إلى أن المحصول يدخل في صناعة المكسرات المحمصة والحلويات والشوكولاتة والحلاوة والنوغا وزبدة الفول السوداني، إضافة إلى استخلاص الزيت النباتي، الذي تتراوح نسبته في الحبوب بين 45 و50 بالمئة، فيما يمكن استخدام الكسبة الناتجة عن العصر في صناعة الأعلاف.
كما تشمل الاستفادة من النبات أجزاءه الأخرى، إذ يستخدم المجموع الخضري في تغذية الأبقار والأغنام، سواء بصورة خضراء أم بعد تجفيفه، فيما يمكن الاستفادة من القشور الخارجية في أعمال التدفئة، إلى جانب إمكانية تحويل المخلفات النباتية إلى سماد عضوي.
تكاليف مرتفعة وصعوبات في الحصاد والتسويق
تبدأ أعباء الإنتاج منذ تجهيز الأرض وتأمين البذار والأسمدة، ولا تنتهي عند الحصاد، إذ يوضح علي أن المزارعين يتحملون تكاليف الحراثة والتسميد والمحروقات والأدوية الزراعية، إضافة إلى عدم توافر حصادات آلية متخصصة في البلاد.
ويضيف أن المحصول يتطلب عناية ومتابعة لمكافحة الآفات والأمراض، ومنها عفن الساق والدودة والعنكبوت الأحمر، كما تشكل الظروف الجوية خلال فترة الحصاد تحدياً إضافياً، إذ يحتاج الفول السوداني إلى التجفيف تحت أشعة الشمس، ما يجعل الأجواء الخريفية عاملاً مؤثراً في جودة المحصول وسلامته.
تراجع الإنتاجية يهدد عائدات المزارعين
يقول دياب إن إنتاجية الدونم الواحد كانت تتراوح، قبل عام 2000، بين 500 و700 كيلوغرام، ما شجع المزارعين على التوسع في زراعته، حتى حلّ محل القطن والشوندر السكري في بعض المناطق.
لكن متوسط الإنتاجية، كما يشير، تراجع خلال السنوات الأخيرة إلى نحو 300–400 كيلوغرام للدونم، رغم استمرار إقبال المزارعين على زراعته، ولا سيما أن التجار يشترون المحصول مباشرة من أماكن الإنتاج، ويسددون ثمنه نقداً عند الاستلام، الأمر الذي يسهّل تصريفه، لكنه قد يضع المزارعين تحت ضغط البيع بأسعار منخفضة لتغطية تكاليف الموسم.
ويعزو المزارع كاظم علي تراجع الإنتاجية إلى الظروف المناخية الصعبة، موضحاً أن إنتاج الدونم الواحد في أرضه انخفض من 600–700 كيلوغرام قبل نحو خمس سنوات إلى 450–550 كيلوغراماً، وصولاً إلى نحو 250 كيلوغراماً خلال الموسم الحالي.
فرص لتطوير الصناعات الغذائية والمشروعات الأسرية
يرى الخبير التنموي الزراعي أكرم عفيف أن القيمة الاقتصادية للفول السوداني تكمن في التوسع بتصنيع مشتقات المحصول مما يتيح فرصاً لتطوير مشروعات غذائية صغيرة وأسرية، وتحويله إلى منتجات ذات قيمة مضافة أعلى، ويسهم في تنشيط الصناعات الغذائية وتوفير فرص عمل.
وفي المقابل، يلفت عفيف إلى أن ارتفاع تكاليف الإنتاج، إلى جانب صعوبة تأمين التمويل وتقلب أسعار البيع وتحكم التجار بها، تحد من المردود الاقتصادي للمزارعين، وتؤثر في قدرتهم على الاستمرار والتوسع في الزراعة.
ويضيف أن استثمار مخلفات المحصول في تغذية الأبقار والأغنام والماعز يعزز فرص الاستفادة من مختلف مكوناته ضمن سلسلة إنتاج زراعية وغذائية متكاملة.
ولا تقتصر أهمية الفول السوداني على مردوده المباشر، إذ يوضح دياب أن العقد البكتيرية الموجودة على جذوره تسهم في تثبيت الآزوت الجوي وتحسين خصوبة التربة، بما يفيد المحاصيل التي تزرع بعده، مثل القمح والخضار الشتوية.
ويؤكد أن تطوير زراعة الفول السوداني يتطلب تحسين الخدمات الزراعية وتوفير مستلزمات الإنتاج، إلى جانب تأمين آلات متخصصة لقلعه وفرزه وتجفيفه، وتشجيع إنشاء معامل للتصنيع الغذائي واستخلاص الزيت، بما يساعد على تقليل الاعتماد على بيع المحصول بصورته الخام، ورفع قيمته المضافة وتحسين العائد الاقتصادي للمزارعين.