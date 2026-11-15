الفول السوداني يسجل 18 ألف طن بسوريا.. 4 فوائد وتحديات تعيق تحوله لمحصول ‏استراتيجي

دمشق-سانا

بإنتاج يلامس ثمانية عشر ألف طن خلال الموسم الحالي، يرسخ الفول السوداني في ‏سوريا مكانته واحداً من المحاصيل الواعدة ذات القيمة المضافة العالية.‏

وتمتد جدوى هذا المحصول لتشمل أربعة مسارات حيوية، وفق خبراء ومختصين، ‏تبدأ بتحسين خصوبة التربة عبر تثبيت الآزوت الجوي، ثم توفير غذاء مباشر ‏للإنسان، وصولاً إلى رفد الصناعات الغذائية بمواد أولية وتأمين الأعلاف للثروة ‏الحيوانية؛ وهي مقوّمات تؤهله ليكون محصولاً استراتيجياً رغم التحديات التي لا تزال ‏تعيق تحقيق ذلك. ‏

وقدّرت وزارة الزراعة إنتاج الفول السوداني خلال الموسم الحالي بنحو 17 ألفاً ‏و970 طناً، من مساحة مزروعة تبلغ 6256 هكتاراً، تتوزع على عدة مناطق، في ‏مقدمتها منطقة الغاب بريف حماة، التي تستأثر بالحصة الأكبر من المساحات ‏المزروعة.‏

‏ الفول السوداني.. من البذور إلى المحصول

يوضح مشرف مجموعة الفول السوداني في مجموعة المشاريع الأسرية ‏علي يوسف ‏دياب، لـ سانا، أن زراعته تبدأ باختيار بذار سليمة والاحتفاظ بها داخل قشرتها حتى ‏موعد الزراعة، مع تجهيز الأرض وحراثتها وتنعيمها وإضافة الأسمدة، مبيناً أن ‏الموعد الأنسب للزراعة يمتد من مطلع نيسان حتى العاشر من أيار، بعد انحسار خطر ‏الصقيع الربيعي، إذ يؤدي التبكير خلال آذار إلى ضعف الإنبات.‏

ويحتاج المحصول، وفق دياب، إلى حرارة تتراوح بين 20 و25 درجة مئوية خلال ‏مرحلتي الإنبات والإزهار، مع توافر الرطوبة المناسبة والتربة الدافئة، كما يمكن ‏زراعته في الساحل كعروة تكثيفية بعد حصاد القمح والشعير، أواخر حزيران ومطلع ‏تموز، لكن بإنتاجية أقل من العروة الرئيسة.‏

ويبين أن الفول السوداني ينتمي إلى المحاصيل البقولية، وتتميز دورة نموه بتشكل ‏الأزهار الصفراء فوق سطح الأرض، قبل امتداد سيقان رفيعة من مواضع الأزهار ‏باتجاه التربة، لتتشكل القرون التي تنمو الحبوب داخلها تحت سطح الأرض.‏

ويلفت دياب إلى أن جودة المحصول بعد الحصاد ترتبط بمدى اكتمال نضج القرون ‏وتجفيفها، إذ يُحدد موعد القلع من خلال فحص عينات من مواقع مختلفة في الحقل ‏والتأكد من اكتمال نمو الحبوب وميل لونها إلى البني.‏

من جهته، يبين صاحب إحدى الأراضي المزروعة بالفول السوداني في منطقة الغاب ‏كاظم علي ، أن متطلبات الري تختلف بحسب طبيعة المنطقة، إذ يعتمد المزارعون في ‏منطقته خلال العروة الرئيسة على مياه الأمطار، ويستعينون بالمياه الارتوازية عند ‏عدم كفايتها، مشيراً إلى أن المحصول يحتاج إلى انتظام الري خلال مراحل نموه، مع ‏اختلاف الفواصل الزمنية بين عملية وأخرى تبعاً للظروف الزراعية.‏

ووفق علي، تبدأ عملية التسويق بشراء التجار المحصول مباشرة من منازل ‏المزارعين أو أماكن التخزين، لينقل إلى المقاشر لفرزه وتقشيره، قبل توجيهه إلى ‏المحامص ومعامل الصناعات الغذائية.‏

من الحصاد إلى التصنيع.. 3 أصناف تدخل في استخدامات متعددة

وحول الأصناف المزروعة، يذكر دياب أن السوق السورية تتداول ثلاثة أنواع ‏رئيسية:‏

‏- التركي المعروف بطراز فيرجينيا، ويتميز بكبر حجم قرونه وطولها.‏

‏- البلدي، ويتصف بصغر حجم القرون ورقة قشرتها.‏

– الأصناف المحسّنة مثل الساحل وجيزة المستورد من مصر.، وتتمتع بإنتاجية أعلى وتجانس أكبر في حجم ‏الحبوب، وتناسب عمليات التقشير الآلي وتصنيع زبدة الفول السوداني والحلاوة.‏

ويشير دياب إلى أن المحصول يدخل في صناعة المكسرات المحمصة والحلويات ‏والشوكولاتة والحلاوة والنوغا وزبدة الفول السوداني، إضافة إلى استخلاص الزيت ‏النباتي، الذي تتراوح نسبته في الحبوب بين 45 و50 بالمئة، فيما يمكن استخدام ‏الكسبة الناتجة عن العصر في صناعة الأعلاف.‏

كما تشمل الاستفادة من النبات أجزاءه الأخرى، إذ يستخدم المجموع الخضري في ‏تغذية الأبقار والأغنام، سواء بصورة خضراء أم بعد تجفيفه، فيما يمكن الاستفادة من ‏القشور الخارجية في أعمال التدفئة، إلى جانب إمكانية تحويل المخلفات النباتية إلى ‏سماد عضوي.‏

تكاليف مرتفعة وصعوبات في الحصاد والتسويق

تبدأ أعباء الإنتاج منذ تجهيز الأرض وتأمين البذار والأسمدة، ولا تنتهي عند الحصاد، ‏إذ يوضح علي أن المزارعين يتحملون تكاليف الحراثة والتسميد والمحروقات والأدوية ‏الزراعية، إضافة إلى عدم توافر حصادات آلية متخصصة في البلاد.‏

ويضيف أن المحصول يتطلب عناية ومتابعة لمكافحة الآفات والأمراض، ومنها عفن ‏الساق والدودة والعنكبوت الأحمر، كما تشكل الظروف الجوية خلال فترة الحصاد ‏تحدياً إضافياً، إذ يحتاج الفول السوداني إلى التجفيف تحت أشعة الشمس، ما يجعل ‏الأجواء الخريفية عاملاً مؤثراً في جودة المحصول وسلامته.‏

تراجع الإنتاجية يهدد عائدات المزارعين

يقول دياب إن إنتاجية الدونم الواحد كانت تتراوح، قبل عام 2000، بين 500 و700 ‏كيلوغرام، ما شجع المزارعين على التوسع في زراعته، حتى حلّ محل القطن ‏والشوندر السكري في بعض المناطق.‏

لكن متوسط الإنتاجية، كما يشير، تراجع خلال السنوات الأخيرة إلى نحو 300–400 ‏كيلوغرام للدونم، رغم استمرار إقبال المزارعين على زراعته، ولا سيما أن التجار ‏يشترون المحصول مباشرة من أماكن الإنتاج، ويسددون ثمنه نقداً عند الاستلام، الأمر ‏الذي يسهّل تصريفه، لكنه قد يضع المزارعين تحت ضغط البيع بأسعار منخفضة ‏لتغطية تكاليف الموسم.‏

ويعزو المزارع كاظم علي تراجع الإنتاجية إلى الظروف المناخية الصعبة، موضحاً ‏أن إنتاج الدونم الواحد في أرضه انخفض من 600–700 كيلوغرام قبل نحو خمس ‏سنوات إلى 450–550 كيلوغراماً، وصولاً إلى نحو 250 كيلوغراماً خلال الموسم ‏الحالي.‏

فرص لتطوير الصناعات الغذائية والمشروعات الأسرية

يرى الخبير التنموي الزراعي أكرم عفيف أن القيمة الاقتصادية للفول السوداني تكمن ‏في التوسع بتصنيع مشتقات المحصول مما يتيح فرصاً لتطوير مشروعات غذائية ‏صغيرة وأسرية، وتحويله إلى منتجات ذات قيمة مضافة أعلى، ويسهم في تنشيط ‏الصناعات الغذائية وتوفير فرص عمل.‏

وفي المقابل، يلفت عفيف إلى أن ارتفاع تكاليف الإنتاج، إلى جانب صعوبة تأمين ‏التمويل وتقلب أسعار البيع وتحكم التجار بها، تحد من المردود الاقتصادي للمزارعين، ‏وتؤثر في قدرتهم على الاستمرار والتوسع في الزراعة.‏

ويضيف أن استثمار مخلفات المحصول في تغذية الأبقار والأغنام والماعز يعزز ‏فرص الاستفادة من مختلف مكوناته ضمن سلسلة إنتاج زراعية وغذائية متكاملة.‏

ولا تقتصر أهمية الفول السوداني على مردوده المباشر، إذ يوضح دياب أن العقد ‏البكتيرية الموجودة على جذوره تسهم في تثبيت الآزوت الجوي وتحسين خصوبة ‏التربة، بما يفيد المحاصيل التي تزرع بعده، مثل القمح والخضار الشتوية.‏

ويؤكد أن تطوير زراعة الفول السوداني يتطلب تحسين الخدمات الزراعية وتوفير ‏مستلزمات الإنتاج، إلى جانب تأمين آلات متخصصة لقلعه وفرزه وتجفيفه، وتشجيع ‏إنشاء معامل للتصنيع الغذائي واستخلاص الزيت، بما يساعد على تقليل الاعتماد على ‏بيع المحصول بصورته الخام، ورفع قيمته المضافة وتحسين العائد الاقتصادي ‏للمزارعين.‏