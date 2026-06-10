الموارد المائية في الرقة تواصل صيانة شبكات الري ورفع جاهزية المنشآت التشغيلية

الرقة-سانا
تواصل الفرق الفنية في مديرية الموارد المائية بالرقة تنفيذ أعمال الصيانة والتأهيل الدورية لشبكات الري والمنشآت المائية، ضمن خطة تهدف إلى الحفاظ على جاهزية المشروعات وضمان استمرارية عملها بكفاءة لخدمة المستفيدين.
وذكرت وزارة الطاقة عبر قناتها على تلغرام أمس الثلاثاء أن الأعمال شملت معالجة الأضرار والتكهفات في عدد من القنوات المائية، وتنفيذ الردم والفرش والدحل وتسوية الأكتاف، إلى جانب متابعة الصيانة الميكانيكية في محطة الأنصار وقناة (Mi25)، وإجراء أعمال فنية على البوابات والمنظمات المائية.
وأضافت: إن الآليات واصلت أعمال التعزيل وإزالة الترسبات والعوائق من القنوات والجسور، بما يعزز انسيابية المياه ويرفع كفاءة شبكات الري.
وفي السياق ذاته، تابعت لجان ضبط المخالفات أعمالها الميدانية لرصد التعديات واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المنشآت، ضمن برنامج الصيانة والمتابعة المستمر الذي تنفذه المديرية.
وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق اليوم أن الكوادر الفنية في المؤسسة العامة لسد الفرات أغلقت بوابة المفيض رقم 3 في سد الفرات، ليصبح حجم التمريرات المائية عبر السد نحو 700 متر مكعب في الثانية، وهي كمية المياه الممررة عبر عنفات التوليد فقط، وبذلك تكون أغلقت جميع بوابات المفيض.
وشهدت مناطق عدة على امتداد ضفاف نهر الفرات في محافظتي دير الزور والرقة مؤخراً، ارتفاعاً ملحوظاً في منسوب المياه، ما استدعى تشكيل غرفة عمليات مشتركة، لمتابعة تطورات الوضع، والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والخدمية، ولحماية السكان والممتلكات، وتقليل الخسائر، ومراقبة منسوب المياه.