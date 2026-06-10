الموارد المائية في الرقة تواصل صيانة شبكات الري ورفع جاهزية المنشآت التشغيلية

الرقة-سانا

تواصل الفرق الفنية في مديرية الموارد المائية بالرقة تنفيذ أعمال الصيانة والتأهيل ‏الدورية لشبكات الري والمنشآت المائية، ضمن خطة تهدف إلى الحفاظ على جاهزية ‏المشروعات وضمان استمرارية عملها بكفاءة لخدمة المستفيدين.

وذكرت وزارة الطاقة عبر قناتها على تلغرام أمس الثلاثاء أن الأعمال شملت معالجة ‏الأضرار والتكهفات في عدد من القنوات المائية، وتنفيذ الردم والفرش والدحل وتسوية ‏الأكتاف، إلى جانب متابعة الصيانة الميكانيكية في محطة الأنصار وقناة (‏Mi25‏)، ‏وإجراء أعمال فنية على البوابات والمنظمات المائية.

وأضافت: إن الآليات واصلت أعمال التعزيل وإزالة الترسبات والعوائق من القنوات ‏والجسور، بما يعزز انسيابية المياه ويرفع كفاءة شبكات الري.

وفي السياق ذاته، تابعت لجان ضبط المخالفات أعمالها الميدانية لرصد التعديات واتخاذ ‏الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المنشآت، ضمن برنامج الصيانة والمتابعة ‏المستمر الذي تنفذه المديرية.

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق اليوم أن الكوادر الفنية في المؤسسة العامة لسد ‏الفرات ‏أغلقت بوابة المفيض رقم 3 في سد الفرات، ليصبح حجم ‏التمريرات المائية عبر ‏السد نحو 700 متر مكعب في الثانية، وهي كمية ‏المياه الممررة عبر عنفات التوليد فقط، ‏وبذلك تكون أغلقت جميع بوابات ‏المفيض.

وشهدت مناطق عدة على امتداد ضفاف نهر الفرات في محافظتي ‌‏دير ‏الزور ‌‏والرقة ‏مؤخراً، ‏ارتفاعاً ملحوظاً في ‏منسوب ‏المياه، ما استدعى تشكيل غرفة ‏عمليات مشتركة، ‌‏لمتابعة تطورات الوضع، والتنسيق بين مختلف الجهات ‏الحكومية والخدمية، ولحماية ‌‏السكان والممتلكات، وتقليل ‏الخسائر، ومراقبة ‏منسوب المياه.