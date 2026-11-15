رئيس هيئة الأركان العامة يبحث مع وفد أردني ضبط الحدود ومكافحة التهريب

دمشق-سانا

التقى رئيس هيئة الأركان العامة اللواء علي النعسان وفداً من المملكة الأردنية ‏الهاشمية، برئاسة قائد فريق التخطيط الاستراتيجي في القوات المسلحة الأردنية العميد ‏الركن نائل محمد عبد الله، بحضور عدد من الضباط.‏

وذكرت وزارة الدفاع، عبر قناتها على تلغرام اليوم الأحد، أن الجانبين بحثا خلال ‏اللقاء القضايا المشتركة بين البلدين، وفي مقدمتها ضبط الحدود ومكافحة عمليات ‏التهريب.‏

وكان وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة بحث في التاسع من تشرين الثاني ‏الجاري، مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن مجدي الحراسيس ‏ومدير المخابرات العامة الأردنية اللواء أحمد حسني، عدداً من الملفات والقضايا ذات ‏الاهتمام المشترك بين البلدين، وذلك بحضور رئيس هيئة الأركان العامة اللواء علي ‏النعسان ورئيس جهاز الاستخبارات العامة ‏اللواء عبد القادر طحان. ‏

وفي إطار التعاون الأمني بين البلدين، أعلنت وزارة الداخلية في التاسع من نيسان ‏الماضي إحباط محاولة تهريب 943 كيلوغراماً من مادة الكبتاغون عبر مركز حدود ‏جابر، في عملية مشتركة نفذتها إدارتا مكافحة المخدرات السورية والأردنية، استناداً ‏إلى التنسيق الاستخباري وتبادل المعلومات بين الجانبين.‏