رئيس هيئة الأركان العامة يبحث مع وفد أردني ضبط الحدود ومكافحة التهريب

دمشق-سانا
التقى رئيس هيئة الأركان العامة اللواء علي النعسان وفداً من المملكة الأردنية الهاشمية، برئاسة قائد فريق التخطيط الاستراتيجي في القوات المسلحة الأردنية العميد الركن نائل محمد عبد الله، بحضور عدد من الضباط.
وذكرت وزارة الدفاع، عبر قناتها على تلغرام اليوم الأحد، أن الجانبين بحثا خلال اللقاء القضايا المشتركة بين البلدين، وفي مقدمتها ضبط الحدود ومكافحة عمليات التهريب.
وكان وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة بحث في التاسع من تشرين الثاني الجاري، مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن مجدي الحراسيس ومدير المخابرات العامة الأردنية اللواء أحمد حسني، عدداً من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وذلك بحضور رئيس هيئة الأركان العامة اللواء علي النعسان ورئيس جهاز الاستخبارات العامة اللواء عبد القادر طحان.
وفي إطار التعاون الأمني بين البلدين، أعلنت وزارة الداخلية في التاسع من نيسان الماضي إحباط محاولة تهريب 943 كيلوغراماً من مادة الكبتاغون عبر مركز حدود جابر، في عملية مشتركة نفذتها إدارتا مكافحة المخدرات السورية والأردنية، استناداً إلى التنسيق الاستخباري وتبادل المعلومات بين الجانبين.