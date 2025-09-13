افتتاح جامع السلطان في حماة بعد انتهاء أعمال التأهيل والترميم

مؤتمر صحفي في درعا يستعرض تفاصيل حملة “أبشري حوران”
كلمة وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني خلال مؤتمر إعلان انتصار الثورة السورية
كلمة رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع في القمة العربية غير العادية “قمة فلسطين” المقامة في العاصمة المصرية القاهرة
اللاذقية على درب الحرية.. احتفال بالذكرى الرابعة عشرة للثورة السورية
حمص من السماء.. المدينة التي صنعت مجدها وتاريخها
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى