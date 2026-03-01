الرئيس الشرع يؤكد خلال اتصال هاتفي مع ملك البحرين تضامن سوريا معها ورفض أي مساس بسيادتها

دمشق-سانا

أجرى السيد الرئيس أحمد الشرع اتصالاً هاتفياً مع جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وذلك في أعقاب الهجوم الإيراني الذي استهدف أراضي المملكة.

وأكد الرئيس الشرع تضامن الجمهورية العربية السورية مع مملكة البحرين الشقيقة، مشدّداً على رفض أي تعد على سيادة وأمن المملكة وسائر الدول العربية.

وناقش الجانبان تطورات التصعيد الأخير في المنطقة، مؤكدين ضرورة حل الأزمات الإقليمية عبر الوسائل السلمية والحوار.

وأعرب جلالة الملك عن تقديره لموقف سوريا الداعم لأمن واستقرار البحرين، مشيداً بالعلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

وكانت سوريا أدانت بشدة أمس السبت، الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت سيادة وأمن عدد من الدول العربية الشقيقة، وأعربت عن تضامنها الكامل معها، ورفضها القاطع لأي تهديدات لأمن واستقرار هذه الدول.

