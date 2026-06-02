“حماة مدينة رائعة” بعد عبوره 70 دولة على مدار رحلته.. رحّالة أمريكي من أصول هندية يصل سوريا
إجراءات احترازية بريف حلب لتعزيز الاستجابة السريعة لحرائق المحاصيل خلال موسم الحصاد
افتتاح الدورة الدولية لإعداد معلم شطرنج مدرسي في دمشق
وفد سوريا ينظم فعالية على هامش أعمال الدورة الـ35 للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في فيينا
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: دعم القطاع الخاص مفتاح التعافي والتنمية المستدامة في سوريا
الزيادة النوعية بقطاع التربية.. دعم واسع للكوادر التعليمية وتحسين لأوضاعهم المعيشية
مسؤولتان أمميتان: ملتزمون بمساعدة سوريا على إعادة بناء مؤسساتها وتقديم المساعدة لتحقيق العدالة
ارتفاع منسوب الفرات يحسّن جودة مياه الشرب.. تحاليل مخبرية تؤكد انخفاض التلوث في الرقة
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