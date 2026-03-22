وزير الإعلام: سوريا تحقق تقدماً في مؤشر “فريدوم هاوس” العالمي للحريات

دمشق-سانا

كشف وزير الإعلام حمزة المصطفى أن سوريا حققت تقدماً مهماً في مؤشر منظمة “فريدوم هاوس” (Freedom House)، التي تختص برصد الحريات، وتصنيف الأنظمة السياسية حول العالم.

وقال الوزير في تدوينة عبر منصة “إكس”: بحسب ملخص التقرير المنشور على الموقع الرسمي للمنظمة، فقد كانت سوريا ضمن الدول ذات “أكبر الزيادات” خلال العام المنصرم، بزيادة قدرها (+5)، جنباً إلى جنب مع بوليفيا وسريلانكا.

وأضاف: ربطت هذه الزيادة بجملة من المؤشرات الرئيسية، منها: حرية التعبير والإعلام عموماً، وعدم اعتقال الصحفيين، ووجود مؤسسات صحفية مستقلة وخاصة، إضافة إلى الحريات الشخصية.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في ظل صورة قاتمة رسمها التقرير لتراجع الحريات عالمياً، حيث شهدت 54 دولة تدهوراً في الحريات السياسية والمدنية.

وأوضح أنه على الرغم من وجود انتقادات أكاديمية للمنهجية العلمية والمتغيرات المستقلة والتابعة التي تعتمدها المنظمة، يبقى مؤشر “فريدوم هاوس” مهماً، ويعتد بنتائجه في المقررات والدراسات الأكاديمية، ومؤخراً صار يعتمد أيضاً من قبل بعض الشركات الكبرى في مسألة توجيه الاستثمارات من عدمه.

وأكد وزير الإعلام أن حرية التعبير والإعلام تعد مكسباً كبيراً وركناً أساسياً في بناء الشرعية لأي نظام سياسي، وخاصة في المراحل الانتقالية، وهو ما حرصت عليه الحكومة السورية بشكل عام، ووزارة الإعلام بشكل خاص، وتحملت في سبيله الكثير، لافتاً إلى أن المكتسبات تصان بقواعد ناظمة، ومدونات سلوك، وقوانين تحيد بالحريات عن استخدامها الفوضوي والهدام، وهو مسار تراكمي انتهينا من شقه النظري مؤخراً، تمهيداً لوضعه موضع التنفيذ قريباً.