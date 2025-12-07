دمشق بعد التحرير.. الرئيس الشرع يفتح أبواب سوريا أمام العالم

دمشق-سانا

منذ الثامن من كانون الأول 2024، لم تعد دمشق تلك العاصمة المعزولة التي أنهكتها الحرب وأثقلها الاستبداد، التحرير أعاد إليها الحياة، وفتح أبوابها على مصراعيها لتتحول إلى ساحة دبلوماسية نابضة تستقبل عشرات الوفود العربية والدولية، في مشهد يؤكد عودة سوريا إلى محيطها الطبيعي بعد سنوات طويلة من العزلة التي فرضها النظام البائد.

أكثر من سبعين وفداً عربياً ودولياً وأممياً زار سوريا والتقى الرئيس أحمد الشرع، في زيارات جسّدت دعماً سياسياً ومعنوياً لبلد دخل مرحلة مفصلية من تاريخه، وعكست هذه اللقاءات رغبة المجتمع الدولي في إعادة دمج سوريا كفاعل محوري في المنطقة، لا بوصفها دولة خارجة من الحرب، بل كدولة تسعى إلى الاستقرار والانخراط الفاعل في محيطها، ورسم ملامح علاقات متوازنة مع مختلف دول العالم، وتأسيس شراكات واسعة في شتى المجالات.

كثافة الاستقبالات التي أجراها الرئيس الشرع مع القادة والمسؤولين العرب والأجانب تؤكد أن سوريا دخلت مرحلة جديدة من الانفتاح السياسي والدبلوماسي، وأنها عازمة على إعادة بناء شبكة علاقاتها الإقليمية والدولية بعد سنوات من العزلة، فالانفتاح السوري بعد التحرير ليس مجرد بروتوكول، بل تحول استراتيجي يعيد البلاد إلى قلب محيطها العربي والدولي.

15 كانون الأول 2024 قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع يستقبل المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون لبحث إعادة النظر في القرار 2254.

16 كانون الأول 2024

القائد أحمد الشرع يبحث مع وفد الخارجية البريطانية التطورات الأخيرة في سوريا.

18 كانون الأول 2024

القائد أحمد الشرع يبحث مع وفد الخارجية الألمانية التطورات في سوريا.

22 كانون الأول 2024

القائد أحمد الشرع يلتقي وفداً تركياً على رأسه وزير الخارجية هاكان فيدان.

22 كانون الأول 2024

القائد أحمد الشرع يجتمع مع وفد من الحزب التقدمي الاشتراكي على رأسه وليد جنبلاط برفقة عدد من النواب ومشايخ الطائفة الدرزية في لبنان.

23 كانون الأول 2024

قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع يلتقي وفداً أردنياً على رأسه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي.

23 كانون الأول 2024

القائد أحمد الشرع يلتقي وفداً قطرياً برئاسة وزير الدولة محمد بن عبد العزيز الخليفي.

26 كانون الأول 2024

القائد أحمد الشرع يلتقي رئيس جهاز المخابرات العراقي حميد الشطري مبعوث رئيس الوزراء العراقي.

28 كانون الأول 2024

القائد أحمد الشرع يلتقي وفداً بحرينياً رفيع المستوى برئاسة رئيس جهاز الأمن الاستراتيجي الشيخ أحمد بن عبد العزيز آل خليفة.

28 كانون الأول 2024

القائد أحمد الشرع يلتقي وفداً ليبياً رفيع المستوى برئاسة وليد اللافي وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية.

30 كانون الأول 2024

قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع يستقبل وفداً رسمياً أوكرانياً برئاسة وزير الخارجية أندريه سيبيغا.

30 كانون الأول 2024

القائد أحمد الشرع يستقبل وفداً برئاسة وزير الخارجية الكويتي عبد الله علي اليحيا، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي.

3 كانون الثاني 2025 القائد أحمد الشرع يلتقي وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، والقائم بالأعمال لبعثة الاتحاد الأوروبي مايكل أونماخت.

8 كانون الثاني 2025

القائد أحمد الشرع يستقبل وفداً من مملكة البحرين برئاسة وزير الخارجية عبد اللطيف الزياني.

10 كانون الثاني 2025

القائد أحمد الشرع يلتقي وفد الجمهورية الإيطالية برئاسة وزير الخارجية أنطونيو تاجاني.

11 كانون الثاني 2025

قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع يستقبل وفداً عمانياً برئاسة الشيخ عبد العزيز الهنائي المبعوث الخاص لسلطان عُمان.

11 كانون الثاني 2025

القائد أحمد الشرع يستقبل وفداً لبنانياً رفيع المستوى برئاسة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي.

15 كانون الثاني 2025

القائد أحمد الشرع يلتقي وفد المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان برئاسة فولكر تورك.

16 كانون الثاني 2025 القائد أحمد الشرع يستقبل وفد مملكة إسبانيا برئاسة وزير الخارجية والتعاون خوسيه مانويل ألباريث بوينو.

16 كانون الثاني 2025

القائد أحمد الشرع يلتقي وفداً قطرياً رفيع المستوى برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن.

17 كانون الثاني 2025

القائد أحمد الشرع يستقبل وفد مفوضية الاتحاد الأوروبي برئاسة حاجة لحبيب مفوضة المساواة والاستعداد وإدارة الأزمات.

17 كانون الثاني 2025

القائد أحمد الشرع يلتقي وفداً من المحكمة الجنائية الدولية برئاسة كريم أحمد خان المدعي العام للمحكمة.

18 كانون الثاني 2025

قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع يجتمع مع وفد جامعة الدول العربية برئاسة حسام زكي الأمين العام المساعد والممثل الشخصي للأمين العام للجامعة.

19 كانون الثاني 2025

القائد أحمد الشرع يستقبل وفد مملكة النرويج برئاسة وزير الشؤون الخارجية إسبن بارث إيدي.

19 كانون الثاني 2025

القائد أحمد الشرع يلتقي السيدة ديبرا تايس والدة الصحفي الأمريكي أوستن تايس المغيّب من قبل النظام البائد.

20 كانون الثاني 2025

القائد أحمد الشرع يستقبل المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون.

23 كانون الثاني 2025

القائد أحمد الشرع يجتمع مع وفد جمهورية بيلاروس برئاسة وزير الخارجية رجينكوف مكسيم فلاديميروفيتش.

24 كانون الثاني 2025 قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع يستقبل وفداً رفيع المستوى من المملكة العربية السعودية برئاسة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان.

25 كانون الثاني 2025

القائد أحمد الشرع يلتقي وفد المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة برئاسة فيليبو غراندي المفوض السامي لشؤون اللاجئين.

26 كانون الثاني 2025

القائد أحمد الشرع يجتمع مع وفد تركي برئاسة رئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم كالن.

28 كانون الثاني 2025

القائد أحمد الشرع يستقبل وفداً فلسطينياً برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية محمد مصطفى.

29 كانون الثاني 2025

القائد أحمد الشرع يلتقي وفداً من روسيا الاتحادية برئاسة ميخائيل بوغدانوف المبعوث الخاص للشرق الأوسط.

30 كانون الثاني 2025 رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع يستقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والوفد المرافق.

6 شباط 2025

الرئيس الشرع يلتقي وفداً رفيع المستوى من جمهورية سلوفينيا برئاسة تانيا فاجون نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية.

8 شباط 2025

رئيس الجمهورية يستقبل وفداً من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية برئاسة فرناندو غونزاليز المدير العام للمنظمة.

8 شباط 2025

الرئيس الشرع يستقبل وفداً رفيع المستوى من جمهورية الجزائر برئاسة أحمد عطاف وزير الشؤون الخارجية.

9 شباط 2025

الرئيس الشرع يلتقي وفداً يونانيّاً رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية جيورجيوس جيرابتريتس.

20 شباط 2025

الرئيس الشرع يستقبل وفداً قبرصيّاً رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية كونستاندينوس كومبوس.

21 شباط 2025

الرئيس الشرع يستقبل سفير جمهورية الصين الشعبية لدى سوريا شي هونغ وي والوفد المرافق.

28 شباط 2025

رئيس الجمهورية يستقبل وفداً من الجمهورية التركية برئاسة رئيس وقف نشر العلوم بلال أردوغان.

12 آذار 2025

زيارة وفد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين لرئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع.

13 آذار 2025 الرئيس الشرع يستقبل وفداً تركياً رفيع المستوى ضم وزيري الخارجية هاكان فيدان والدفاع يشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة إبراهيم كالن.

20 آذار 2025

الرئيس الشرع يستقبل وفداً من جمهورية ألمانيا الاتحادية على رأسه وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك، ونائب رئيس البرلمان الأوروبي آرمين لاشيت.

10 نيسان 2025

الرئيس الشرع يلتقي وفداً رفيع المستوى من جمهورية كوريا برئاسة وزير الخارجية تشو تاي يول.

14 نيسان 2025 الرئيس الشرع يستقبل رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام والوفد المرافق.

17 نيسان 2025

الرئيس الشرع يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي.

17 نيسان 2025

رئيس الجمهورية يلتقي المدير التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي مارون كيروز.

18 نيسان 2025 الرئيس الشرع يستقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس والوفد المرافق.

19 نيسان 2025

لقاء جمع رئيس الجمهورية مع عضو الكونغرس الأمريكي كوري لي ميلز.

21 نيسان 2025

الرئيس الشرع يلتقي عضو الكونغرس الأمريكي مارلين ستوتزمان.

25 نيسان 2025

الرئيس الشرع يستقبل رئيس جهاز المخابرات العراقي حميد الشطري.

2 أيار 2025

الرئيس الشرع يستقبل الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط.

2 أيار 2025

رئيس الجمهورية يلتقي وفداً من الولايات المتحدة الأمريكية برئاسة رجل الأعمال جونوثان باس.

4 أيار 2025

الرئيس الشرع يستقبل وفداً من دولة أذربيجان برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سمير شريفوف.

12 أيار 2025 الرئيس الشرع يلتقي وفداً من جمهورية الصين الشعبية برئاسة تشين وي تشينغ المدير العام لإدارة شؤون غرب آسيا وشمال أفريقيا لدى وزارة الخارجية.

22 أيار 2025

الرئيس الشرع يستقبل وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار والوفد المرافق.

26 أيار 2025

الرئيس الشرع يلتقي رئيس لجنة الإنقاذ الدولية ديفيد ميليباند والوفد المرافق.

29 أيار 2025 الرئيس الشرع يستقبل المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك.

31 أيار 2025

رئيس الجمهورية يستقبل وفداً سعودياً رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان.

9 حزيران 2025

الرئيس الشرع يستقبل المبعوث الخاص لرئيس الوزراء العراقي إلى سوريا عزت الشابندر.

21 حزيران 2025

الرئيس الشرع يلتقي وكيل الأمين العام لإدارة عمليات السلام في الأمم المتحدة جان بيير لاكروا والوفد المرافق.

5 تموز 2025 الرئيس الشرع يستقبل وزير خارجية المملكة المتحدة ديفيد لامي.

9 تموز 2025

الرئيس الشرع يلتقي المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية إلى سوريا توماس باراك والوفد المرافق.

10 تموز 2025

الرئيس الشرع يستقبل وفداً من اتحاد الغرف والبورصات السلعية في تركيا (TOBB)، برئاسة رفعت حصارجيكلي أوغلو رئيس الاتحاد، ورئيس الاتحاد العالمي للغرف (WCF).

7 آب 2025

رئيس الجمهورية يلتقي وزير الخارجية التركي هاكان فيدان والوفد المرافق.

19 آب 2025

الرئيس الشرع يستقبل وفداً من مجموعة CMACGM برئاسة رئيس مجلس إدارتها رودولف جاك سعادة.

25 آب 2025

الرئيس الشرع يلتقي وفداً أمريكياً رفيع المستوى يرأسه المبعوث الخاص إلى سوريا توماس باراك، وضم الوفد عضو مجلس الشيوخ السيناتور جين شاهين، وعضو مجلس النواب جو ويلسون.

28 آب 2025 الرئيس الشرع يلتقي رئيس جهاز المخابرات العراقي حميد الشطري.

6 أيلول 2025

الرئيس الشرع يلتقي عدداً من سفراء الدول العربية الشقيقة والصديقة المعتمدين في دمشق.

9 أيلول 2025 رئيس الجمهورية يستقبل وفداً روسياً رفيع المستوى برئاسة ألكساندر نوفاك نائب رئيس الوزراء.

12 أيلول 2025

الرئيس الشرع وعقيلته السيدة لطيفة الدروبي يستقبلان قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر وعقيلته سوزان كوبر، إلى جانب المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية إلى سوريا توماس باراك والوفد المرافق.

17 أيلول 2025

الرئيس الشرع يلتقي رئيس جهاز المخابرات التركي إبراهيم كالن لبحث تطورات الاتفاق مع قيادة قسد.

7 تشرين الأول 2025

الرئيس الشرع يستقبل المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك، وقائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر.

19 تشرين الثاني 2025

الرئيس الشرع يلتقي نائب الرئيس الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عثمان ديون والوفد المرافق.

20 تشرين الثاني 2025

الرئيس الشرع يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني طارق متري.

25 تشرين الثاني 2025

رئيس الجمهورية يلتقي وفداً من الكونغرس الأمريكي برئاسة عضو مجلس النواب دارين لحود.

1 كانون الأول 2025

الرئيس الشرع يلتقي المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك.

4 كانون الأول 2025 الرئيس الشرع يستقبل وفد أعضاء مجلس الأمن الدولي، وعدداً من المسؤولين الأمميين، بحضور عدد من الوزراء.

لقد انتهى زمن الاستبداد، وبدأ زمن الانفتاح والشراكة، كل وفد يهبط في مطار دمشق الدولي هو شهادة على أن العزلة ولّت، وأن سوريا دخلت عصراً جديداً من التوازن والتعاون، لتصبح شريكاً لا يمكن تجاهله في صياغة مستقبل المنطقة، وكل زيارة إلى دمشق تحمل دليلاً على أن دماء الشهداء لم تذهب هدراً، وأن التضحيات أثمرت وطناً حراً يمد يده إلى الجميع.