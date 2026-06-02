مقتطفات من تراث دمشق والقنيطرة والرقة في أسبوع التراث اللامادي

دمشق-سانا

ركزت المحاضرة التي استضافها المركز الثقافي العربي في الميدان اليوم ‏على استحضار صورٍ من العادات والتقاليد والزي الشعبي في دمشق والرقة ‏والقنيطرة، كنماذج عن ثلاث بيئات سورية، تعكس جانباً من التراث ‏اللامادي السوري الغني بالموروث الثقافي والحضاري.‏

العادات والتقاليد في الجزيرة السورية

قدّم الباحث في التراث إبراهيم الواصل خلال المحاضرة التي حملت عنوان ‌‏”مقتطفات أثيرة من تراث دمشق والقنيطرة والرقة” عرضاً متنوعاً لجوانب ‏من التراث اللامادي عند أهل الجزيرة، مستعرضاً عدداً من العادات والتقاليد ‏والممارسات الشعبية مثل الأعراس، وتحضير القهوة العربية، والزي ‏الشعبي، إضافة إلى التشديد على القيم والشيم العربية التي توارثتها الأجيال ‏وأسهمت في صياغة الخصوصية الثقافية لكل منطقة. ‏

وتوقف الواصل عند اللباس الشعبي لأهل الجزيرة، مسعرضاً لباس أهل ‏الرقة الذي يتميز فيه الرجل بالشماغ والعقال والكلابية والبشت (العباية)، بينما ‏ترتدي النساء الهباري (غطاء الرأس) والزبون (العباية)، وتزيّن الأنف ‏بالخزامى أو الوردينة، كما تخضب اليدين بالحناء وتُضاف بعض الوسوم في ‏الحنك والجبين، في مشهد يعكس عمق الهوية الشعبية وتنوعها.‏

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العادات الدمشقية

كما استعرض الواصل جانباً من تقاليد دمشق وتراثها العريق، ولا سيما قيم ‏الكرم وحسن الضيافة وتعاضد العائلة، إضافة إلى العراضة الشامية التي ‏تعكس روح الجماعة إضافة الى الزي الشعبي حيث يرتدي الرجال القمباز ‏والشروال والطربوش، فيما تتزين النساء بالملاية (الخمار) المطرزة بخيوط ‏الذهب والفضة، في مشهد يجسد أصالة الهوية الدمشقية وعمقها الثقافي.‏

التقاليد المجتمعية في القنيطرة

وتطرق الباحث في التراث أحمد الحسن إلى مجموعة من الأعراف والتقاليد ‏التي تميز بها أهل القنيطرة، أبرزها الكرم وإكرام الضيف والنخوة ‏والمروءة، مشدداً على رمزية إعداد القهوة ومكانة إيقاع المهباج في الحياة ‏اليومية، وأوضح أن اللهجة تختلف بين منطقة وأخرى، متراوحةً بين القسوة ‏والرقة في مخارج الحروف. ‏

كما نوّه الحسن بجمال الأغاني الشعبية في القنيطرة والجولان، مبرزاً تنوعها ‏بين العتابا والميجانا، فيما يتميز اللباس الشعبي بكونه فضفاضاً ومحتشماً ‏للرجال والنساء، بما يتناسب مع طبيعة المناخ.‏

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يُشار إلى أن هذه المحاضرة جاءت في إطار أسبوع التراث اللامادي الذي ‏تنظمه وزارة الثقافة، باعتباره جزءاً أصيلاً من الهوية الثقافية السورية، ‏ويشكّل الموروث الشعبي بما يحمله من حكايات وطقوس وعادات يومية ‏ذاكرةً حيةً للمدن، ووسيلةً لتعريف الأجيال الجديدة بجوانب من الحياة ‏الاجتماعية والثقافية التي أسهمت في صياغة خصوصية المكان وروحه.‏