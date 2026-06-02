مقتطفات من تراث دمشق والقنيطرة والرقة في أسبوع التراث اللامادي

دمشق-سانا
ركزت المحاضرة التي استضافها المركز الثقافي العربي في الميدان اليوم على استحضار صورٍ من العادات والتقاليد والزي الشعبي في دمشق والرقة والقنيطرة، كنماذج عن ثلاث بيئات سورية، تعكس جانباً من التراث اللامادي السوري الغني بالموروث الثقافي والحضاري.
العادات والتقاليد في الجزيرة السورية
قدّم الباحث في التراث إبراهيم الواصل خلال المحاضرة التي حملت عنوان ”مقتطفات أثيرة من تراث دمشق والقنيطرة والرقة” عرضاً متنوعاً لجوانب من التراث اللامادي عند أهل الجزيرة، مستعرضاً عدداً من العادات والتقاليد والممارسات الشعبية مثل الأعراس، وتحضير القهوة العربية، والزي الشعبي، إضافة إلى التشديد على القيم والشيم العربية التي توارثتها الأجيال وأسهمت في صياغة الخصوصية الثقافية لكل منطقة.
وتوقف الواصل عند اللباس الشعبي لأهل الجزيرة، مسعرضاً لباس أهل الرقة الذي يتميز فيه الرجل بالشماغ والعقال والكلابية والبشت (العباية)، بينما ترتدي النساء الهباري (غطاء الرأس) والزبون (العباية)، وتزيّن الأنف بالخزامى أو الوردينة، كما تخضب اليدين بالحناء وتُضاف بعض الوسوم في الحنك والجبين، في مشهد يعكس عمق الهوية الشعبية وتنوعها.
العادات الدمشقية
كما استعرض الواصل جانباً من تقاليد دمشق وتراثها العريق، ولا سيما قيم الكرم وحسن الضيافة وتعاضد العائلة، إضافة إلى العراضة الشامية التي تعكس روح الجماعة إضافة الى الزي الشعبي حيث يرتدي الرجال القمباز والشروال والطربوش، فيما تتزين النساء بالملاية (الخمار) المطرزة بخيوط الذهب والفضة، في مشهد يجسد أصالة الهوية الدمشقية وعمقها الثقافي.
التقاليد المجتمعية في القنيطرة
وتطرق الباحث في التراث أحمد الحسن إلى مجموعة من الأعراف والتقاليد التي تميز بها أهل القنيطرة، أبرزها الكرم وإكرام الضيف والنخوة والمروءة، مشدداً على رمزية إعداد القهوة ومكانة إيقاع المهباج في الحياة اليومية، وأوضح أن اللهجة تختلف بين منطقة وأخرى، متراوحةً بين القسوة والرقة في مخارج الحروف.
كما نوّه الحسن بجمال الأغاني الشعبية في القنيطرة والجولان، مبرزاً تنوعها بين العتابا والميجانا، فيما يتميز اللباس الشعبي بكونه فضفاضاً ومحتشماً للرجال والنساء، بما يتناسب مع طبيعة المناخ.
يُشار إلى أن هذه المحاضرة جاءت في إطار أسبوع التراث اللامادي الذي تنظمه وزارة الثقافة، باعتباره جزءاً أصيلاً من الهوية الثقافية السورية، ويشكّل الموروث الشعبي بما يحمله من حكايات وطقوس وعادات يومية ذاكرةً حيةً للمدن، ووسيلةً لتعريف الأجيال الجديدة بجوانب من الحياة الاجتماعية والثقافية التي أسهمت في صياغة خصوصية المكان وروحه.