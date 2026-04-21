الرئيس الشرع وولي العهد السعودي يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها

الرياض-سانا

التقى فخامة الرئيس أحمد الشرع في مدينة جدة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وذلك خلال زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية.

وعقد الجانبان جلسة مباحثات بحضور مسؤولين من كلا البلدين، تناولت العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها، ولا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية ومشاريع الربط الإقليمي، إضافة إلى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقال الرئيس أحمد الشرع: أتقدّم بخالص الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

وأضاف الرئيس الشرع: بحثنا خلال لقائنا سبل تعزيز التعاون وتوسيع الشراكات الاقتصادية والاستثمارية، كما ناقشنا تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وانعكاساتها على أمن المنطقة واستقرارها.