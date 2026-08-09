النائب العام للجمهورية يبحث مع بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدمشق تعزيز التعاون

photo 5 2026 08 09 19 48 38 النائب العام للجمهورية يبحث مع بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدمشق تعزيز التعاون

 دمشق-سانا
 
بحث النائب العام للجمهورية العربية السورية القاضي المستشار حسان التربة، مع رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا ستيفان ساكاليان، سبل تعزيز التعاون بين وزارة العدل واللجنة الدولية في مجالي القانون الدولي الإنساني وملف الاحتجاز.
 
وأوضحت وزارة العدل، اليوم الأحد، أن بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر قدّمت إحاطة حول عملياتها الإنسانية في سوريا.
 
وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر رحبت في الـ21 من شهر أيار الماضي بانضمام سوريا إلى المبادرة العالمية لتجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني، معتبرةً أنها تشكل أهمية بالغة في مسار التعافي والسلام، وتهدف إلى تعزيز وترسيخ احترام مبادئ القانون الدولي الإنساني على المستويين الوطني والعالمي، وتكمل تنامي التعاون بين سوريا واللجنة الدولية للصليب الأحمر في عدد من الملفات المهمة.

photo 1 2026 08 09 19 48 38 النائب العام للجمهورية يبحث مع بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدمشق تعزيز التعاون
photo 2 2026 08 09 19 48 38 النائب العام للجمهورية يبحث مع بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدمشق تعزيز التعاون
photo 3 2026 08 09 19 48 38 النائب العام للجمهورية يبحث مع بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدمشق تعزيز التعاون
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