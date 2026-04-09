الوزير الشيباني: دشّنا مع الجمهورية التركية الشقيقة عهداً جديداً عنوانه الشراكة الاستراتيجية

إسطنبول-سانا

عقد وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني مؤتمراً صحفياً مع نظيره التركي هاكان فيدان في العاصمة التركية إسطنبول.

وقال الوزير الشيباني:

وجدنا في أنقرة حليفاً وشريكاً موثوقاً تجلى دعمه أفعالاً ملموسة في مسارات إعادة الإعمار وبناء القدرات المؤسسية وإرساء دعائم الاستقرار.

دشّنا مع الجمهورية التركية الشقيقة عهداً جديداً عنوانه الشراكة الاستراتيجية والاحترام المتبادل.

أكدت مباحثاتنا اليوم على تفاهماتنا الحيوية مع تركيا الشقيقة وشملت تعزيز التعاون في قطاعات الطاقة والتجارة والبنية التحتية، ورفع مستوى التنسيق الأمني لضبط حدودنا المشتركة ودرء التهديدات التي تستهدف أمننا القومي.

تبلورت بيننا الرؤية الاستراتيجية في مشروع البحار الأربعة، والذي من شأنه أن يحول سوريا وتركيا معاً إلى شريان رئيسي لإعادة توزيع الطاقة بين الخليج العربي وبحر قزوين والبحر المتوسط والبحر الأسود.

مسيرة التعافي وإعادة بناء مؤسسات الدولة تمضي بعزيمة ووتيرة متسارعة، وفي هذا السياق أعلن أن مجلس الشعب السوري، أول برلمان يمثل سوريا الحرة، سيعقد جلسته الافتتاحية بعد إجراء الانتخابات في محافظة الحسكة قريباً.

ماضون في تنفيذ الاتفاق الشامل المبرم بين الجمهورية العربية السورية وقسد، ويجري العمل حالياً على دمجها ضمن صفوف وتشكيلات الجيش العربي السوري، واستعادة الدولة لإدارتها الحصرية لكافة المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز والمؤسسات المدنية.

سوريا ترحب بالهدنة المعلنة بين الولايات المتحدة وإيران، وتدعو بإلحاح إلى وضع أسس راسخة تعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

عانت سوريا لأكثر من 14 عاماً من عبث إيران وميليشياتها، وأرهق تدخلها الواقع السوري ونتج عن ذلك مليون شهيد و15 مليون سوري بين نازح ولاجئ، و4 مليون بيت سوري مهدم.

أعلنا وقوفنا إلى جانب الدول العربية التي تعرضت لقصف إيران غير المبرر، ودعمنا خيار حصر السيادة في لبنان والعراق بيد الدولة، لا الكيانات المسلحة خارج إطار الدولة.

التحديات المتشابكة جراء الحرب في المنطقة تضافرت لتفرز بيئة طاردة للاستثمار، وتضاعف تكاليف إعادة الإعمار، وتعيق مسارات التعافي الاقتصادي في منطقتنا العربية بأسرها.

نؤكد بوضوح أن سوريا وأمام هذا المشهد البالغ التعقيد مستمرة في خططها الاستراتيجية لإعادة الإعمار والتنمية وتوسيع الشراكات وتطبيق العدالة الانتقالية وبناء المؤسسات وتوفير البيئة الآمنة لعودة اللاجئين.

ندعو العالم للمشاركة في إعادة إعمار سوريا عبر شراكة فاعلة تكون استثماراً استراتيجياً في الأمن الإقليمي، وضمانة لترسيخ الاستقرار والصمود الجماعي في مواجهة ما يحمله المستقبل من أزمات.

ندعو مجدداً إلى ضرورة دعم الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لتطبيق اتفاقية عام 1974 ومطالبة القوات الإسرائيلية بالانسحاب من الأراضي السورية وإعطاء المجال للشعب السوري الذي أنهكته الحرب لبناء بلده المدمر.

سوريا الجديدة عازمة على أن تكون جسراً للتواصل والازدهار ومحوراً للتنمية، وندعو أحرار العالم للوقوف إلى جانب شعبنا في هذه اللحظة المفصلية من تاريخه.

نريد أن يكون هناك شراكة استراتيجية واقتصادية بين سوريا ولبنان، وندعم الاستقرار والسلام ووقف إطلاق النار فيه، وندعم جهود الحكومة اللبنانية لحل المشاكل بأيدي لبنانية وبوسائل وطنية.

بيمنا قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال المؤتمر:

استقرار سوريا أحد أهم ركاز الاستقرار والسلام في المنطقة.

الأمن والاستقرار في سوريا وتركيا يكملان بعضهما البعض.

نرحب بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ونأمل أن يشمل لبنان، وأن يتطور إلى سلام دائم.

سنواصل الوقوف إلى جانب الحكومة السورية في جهودها الرامية إلى إرساء مصالحة توحّد جميع السوريين من أجل رفاهيتهم ومصالحهم.

