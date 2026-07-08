الصفدي: استعادة سوريا استقرارها تفتح آفاقاً للربط الإقليمي بين الخليج وتركيا وآسيا الوسطى

الصفدي الصفدي: استعادة سوريا استقرارها تفتح آفاقاً للربط الإقليمي بين الخليج وتركيا وآسيا الوسطى

باكو-سانا

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن استعادة سوريا استقرارها ومكانتها، من شأنها أن تفتح الطريق أمام مشاريع الربط الإقليمي بين دول الخليج والأردن وسوريا وتركيا، وصولاً إلى دول آسيا الوسطى.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” عن الصفدي، اليوم الأربعاء، قوله خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف في العاصمة الأذربيجانية باكو: إن المنطقة تمتلك فرصاً واسعة للتعاون في مجالات خطوط أنابيب النفط، وشبكات السكك الحديدية، والنقل البري، والربط الكهربائي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيراً إلى أن الموقع الجغرافي لسوريا يشكل محوراً مهماً في هذه المشاريع.

وجاءت تصريحات الصفدي عقب مباحثات مع نظيره الأذربيجاني تناولت تعزيز العلاقات الثنائية، حيث وقع الجانبان اتفاقية لإعفاء مواطني البلدين من تأشيرات الدخول، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة، كما بحثا التطورات الإقليمية، وسبل دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد الوزيران أهمية توسيع التعاون في مجالات الاقتصاد والطاقة والاستثمار والسياحة، ومتابعة تنفيذ مخرجات اللجنة الأردنية الأذربيجانية المشتركة، بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

يشار إلى أن الوزير الصفدي أكد أكثر من مرة على موقف بلاده الداعم لسوريا، مشدداً على أن علاقات الأردن وسوريا في أفضل حالاتها على جميع المستويات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية، وأن نجاح سوريا نجاح للأردن والمنطقة.

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