أردوغان: اتفاقية مكة للدفاع المشترك تقوم على الردع الجماعي ومفتوحة لانضمام الدول الشقيقة

photo 2026 08 07 18 49 57 أردوغان: اتفاقية مكة للدفاع المشترك تقوم على الردع الجماعي ومفتوحة لانضمام الدول الشقيقة
مصدر الصورة-الاناضول

أنقرة-سانا‏

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أنّ “اتفاقية مكة للدفاع المشترك” الموقعة بين تركيا والسعودية ‏وباكستان، تستند إلى مبدأ الردع الجماعي، ولا تستهدف أي دولة، وهي مفتوحة لانضمام “الدول الشقيقة”.‏

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن أردوغان قوله في منشور عقب توقيعه مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس ‏الوزراء الباكستاني شهباز شريف على الاتفاقية في مكة المكرمة: “إن اتفاقية مكة للدفاع المشترك، التي تستند إلى مبدأ ‏الردع الجماعي، ستسهم في تعزيز التعاون الأمني والدفاعي وتنفيذ مشاريع مشتركة في الصناعات الدفاعية ودعم جهود ‏مكافحة الإرهاب”.‏

ولفت إلى أنّ الاتفاقية تؤكد على حق الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة مضيفاً أن “‏تركيا ستواصل موقفها المبدئي تجاه حل النزاعات والأزمات من خلال الحوار والدبلوماسية استناداً إلى احترام القانون ‏الدولي”.‏

وأكد أنّ الاتفاقية لا تستهدف أي دولة وتهدف لتحقيق الأمن والرفاه والاستقرار في المنطقة، وهي مفتوحة لانضمام “الدول ‏الشقيقة”.‏

ووقعت السعودية وتركيا وباكستان في وقت سابق اليوم اتفاقية مكة للدفاع المشترك التي تنص على أن أي هجوم مسلح على ‏أي من الدول الثلاث هو هجوم ‏على الجميع، كما تُعنى بتطوير كل أوجه التعاون الدفاعي بينهم.‏

مركز حقوقي يدعو البابا إلى زيارة غزة للاطلاع على الكارثة الإنسانية المتفاقمة فيها
غوتيريش يدعو إلى ترسيخ وقف إطلاق النار في غزة وتحويله إلى سلام دائم
اعتقالات واقتحامات مستمرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مدن وبلدات ‏الضفة الغربية
واشنطن تعتزم إنشاء احتياطي استراتيجي للمعادن النادرة لمواجهة الهيمنة الصينية
مقتل فلسطيني وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على جنوب قطاع غزة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك