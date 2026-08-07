أردوغان: اتفاقية مكة للدفاع المشترك تقوم على الردع الجماعي ومفتوحة لانضمام الدول الشقيقة

أنقرة-سانا‏

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أنّ “اتفاقية مكة للدفاع المشترك” الموقعة بين تركيا والسعودية ‏وباكستان، تستند إلى مبدأ الردع الجماعي، ولا تستهدف أي دولة، وهي مفتوحة لانضمام “الدول الشقيقة”.‏

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن أردوغان قوله في منشور عقب توقيعه مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس ‏الوزراء الباكستاني شهباز شريف على الاتفاقية في مكة المكرمة: “إن اتفاقية مكة للدفاع المشترك، التي تستند إلى مبدأ ‏الردع الجماعي، ستسهم في تعزيز التعاون الأمني والدفاعي وتنفيذ مشاريع مشتركة في الصناعات الدفاعية ودعم جهود ‏مكافحة الإرهاب”.‏

ولفت إلى أنّ الاتفاقية تؤكد على حق الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة مضيفاً أن “‏تركيا ستواصل موقفها المبدئي تجاه حل النزاعات والأزمات من خلال الحوار والدبلوماسية استناداً إلى احترام القانون ‏الدولي”.‏

وأكد أنّ الاتفاقية لا تستهدف أي دولة وتهدف لتحقيق الأمن والرفاه والاستقرار في المنطقة، وهي مفتوحة لانضمام “الدول ‏الشقيقة”.‏

ووقعت السعودية وتركيا وباكستان في وقت سابق اليوم اتفاقية مكة للدفاع المشترك التي تنص على أن أي هجوم مسلح على ‏أي من الدول الثلاث هو هجوم ‏على الجميع، كما تُعنى بتطوير كل أوجه التعاون الدفاعي بينهم.‏