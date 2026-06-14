الإدارة المحلية والبيئة تبحث مع برنامج الأمم المتحدة الاحتياجات البيئية لسوريا

دمشق-سانا



بحث معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة يوسف شرف مع وفد من برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، بحضور المديرين المعنيين في الوزارة، الاحتياجات البيئية في سوريا، وأولويات العمل خلال المرحلة المقبلة.

وتناول الاجتماع، وفق ما ذكرت وزارة الإدارة المحلية والبيئة على تلغرام، اليوم الأحد، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، بما يدعم إعداد تصور أكثر وضوحاً للاحتياجات البيئية، ويسهم في تطوير مجالات التنسيق المشترك في الملفات المرتبطة بالبيئة والتعافي والاستجابة للتحديات القائمة.



وأوضحت الوزارة أن الجانبين اتفقا على متابعة التنسيق خلال الفترة المقبلة، وصولاً إلى وضع خطة عمل مشتركة، تدعم الأولويات البيئية، وتفتح المجال أمام اتخاذ خطوات أكثر فاعلية في هذا المجال.



ويأتي هذا الاجتماع في إطار التعاون القائم بين وزارة الإدارة المحلية والبيئة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، الهادف إلى دعم الجهود الوطنية في مجالات حماية البيئة والتعافي البيئي، وتحديد الأولويات المرتبطة بإدارة الموارد الطبيعية ومعالجة الآثار البيئية الناجمة عن التحديات التي شهدتها سوريا خلال السنوات الماضية، بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة، وتحسين الواقع البيئي في مختلف المناطق السورية.