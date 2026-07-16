وزارة الإدارة المحلية والبيئة تبدأ إعداد تقرير لحالة البيئة بين 2022 و2025

دمشق-سانا

بدأت وزارة الإدارة المحلية والبيئة في سوريا خطوات إعداد تقرير حالة البيئة للفترة الممتدة بين عامي 2022 و2025، وذلك خلال اجتماع أول عقدته اللجنة المختصة في مقر الوزارة.

وذكرت وزارة الإدارة المحلية عبر قناتها على تلغرام اليوم الخميس، أن الاجتماع الذي عقد برئاسة معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة لشؤون البيئة يوسف شرف، بحث آليات جمع البيانات والمؤشرات اللازمة لإعداد التقرير، موضحة أن التقرير سيعتمد منهجية علمية تقوم على تحليل الضغوط البيئية وتقييم آثارها، إلى جانب دراسة الاستجابات والإجراءات المتخذة، بما يسهم في تحديد الأولويات البيئية، ودعم عمليات التخطيط واتخاذ القرار.

وأضافت: إن إعداد التقرير يأتي في إطار العمل على بناء منظومة حديثة وشفافة للإدارة البيئية.

ويأتي إعداد تقرير حالة البيئة في سوريا للفترة 2022–2025 ضمن توجه يعتمد على جمع المؤشرات، وتحليل الضغوط البيئية والاستجابات المتخذة، بما يتيح بناء صورة أكثر شمولاً عن الواقع البيئي، وتحديد الأولويات المستقبلية، وتعد تقارير حالة البيئة من الأدوات المستخدمة دولياً لتقييم التغيرات البيئية ودعم السياسات المستدامة.